Festa della Repubblica a Isernia. Street art a Campomarano, cinema a Termoli; tributo ai Dire Straits a Ripamolisani

REGIONE – Venerdì 2 giugno 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino all’11 giugno, presso l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, sarà visitabile la mostra dal titolo “Pietraluce”.

Fino al 20 novembre presso l’Aula Magna dell’Unimol a Campobasso la mostra antologica La memoria della neve di Giancarlo Limoni.

Dal 5 al 23 giugno, nelle sale espositive del Palazzo Gil a Campobasso, la mostra di opere dell’artista Donatella Di Lallo, dal titolo “Eudaimonia”.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 2 GIUGNO

Dalle 9:30, in piazza Tullio Tedeschi, a Isernia, celebrazione del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana: il programma.

Prende il via (proseguirà fino al 4 giugno) a Civitacampomarano Cvtà Street Fest 2023, il festival internazionale di street art.

In Piazza Duomo, nella storia del Borgo Antico di Termoli, serata dedicata al cinema a chilometro zero: una selezione fenomenale di cortometraggi girati in Molise o di autori molisani per scoprire le potenzialità di questo territorio

Alle ore 22 nell’Officina 921 di Ripalimosani, debutta una nuova tribute band dei Dire Strait: i Golden Straits.

Fino al 30 giugno ci si potrà iscrivere al Corso per barman I° e II° livello, che si terrà a Campobasso nella seconda metà di settembre. Per informazioni telefono 0874 6891 formazione@cofcommerciomolise.it

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

3 giugno

Le escursioni del giorno. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Volo in parapendio sulla Valle del Trigno – h 9.00-18.00, Montefalcone (CB)

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)

Acquatrekking – h 10.00, Macchia di Isernia (IS)

Trekking al chiar di luna su Monte Campo – h 20.00, Capracotta (IS)

Noleggio EcoBoat/Canoa/Kayak sul lago – h 10.00-19.00, Castel San Vincenzo (IS)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione – h 10.00, Busso (CB)

Prosegue a Civitacampomarano Cvtà Street Fest 2023, il festival internazionale di street art.

Torna a Campobasso la manifestazione “Appuntamento in giardino 2023”, evento promosso dall’Associazione Parchi e giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Alle ore 19:00 in Largo Ciro Menotti a Pietrabbondante si terrà il “Concerto da Camera” del trio composto dal soprano Simona Mihai, dal violinista George Zacharias e dal pianista Marios Panteliadis

In Piazza Duomo, nella storia del Borgo Antico di Termoli, serata dedicata al lungometraggio italiano di grande successo: Verticalman- Storia di un uomo verticale.

4 giugno

Per informazioni e prenotazioni sulle escursioni del giorno rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Volo in parapendio sulla Valle del Trigno – h 9.00-18.00, Montefalcone (CB)

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)

Canyoning nel torrente Callora – h 9.30, Roccamandolfi (IS)

Trekking “La via dei Briganti” – h 9.30, Roccamandolfi (IS)

Acquatrekking – h 10.00, Macchia di Isernia (IS)

Noleggio EcoBoat/Canoe/Kayak sul lago – h 10.00-19.00, Castel San

Vincenzo (IS)

Vincenzo (IS) Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

Ultimo giorno a Civitacampomarano Cvtà Street Fest 2023, il festival internazionale di street art.

A Campobasso la manifestazione “Appuntamento in giardino 2023”, evento promosso dall’Associazione Parchi e giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Spettacolo musicale per tutti gli amanti del Rock italiano in piazza del Duomo, nel borgo storico di Termoli, La notte di Vasco, il concerto dei Senza Resa, la band tributo al grande cantante italiano, con la speciale partecipazione di Andrea “Cucchia” Innesto e Maurizio Solieri, storici musicisti della band di Vasco.

6 giugno

Festa di Santa Barbara Vergine e Martire a Isernia: il percorso della processione.

Sergio Caputo e la sua Big Band proporranno il concerto “Un sabato italiano 40”, nell’area spettacoli di Piazza della Vittoria, a Campobasso, alle 21.30.

10 giugno

All’area eventi di Selva Piana, Mannarino. Il cantautore romano farà in Molise la data zero del suo nuovo tour “Corde”.

11 giugno

Concerto di Fabri Fibra all’Area Eventi di Campobasso.

16 giugno

Prende il via (e proseguirà il 18 giugno) Termoli Comics & Games by QDSS, il primo evento dedicato ai giochi e ai fumetti che si sia mai visto in Molise.

27 luglio

Prende il via (proseguirà fino al 29 luglio) a Termoli la terza edizione di Alta Marea Festival, il festival di cinema e arte.

29 luglio

A Termoli fa tappa il tour di Erica Mou. Ad accompagnarla sul palco ci saranno Flavia Massimo al violoncello e il polistrumentista Molla.