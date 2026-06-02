Mostre, celebrazioni della Festa della Repubblica, appuntamenti per famiglie e raduni motoristici in tutta la regione

REGIONE – Il Molise vive un 2 giugno ricco di eventi, tra mostre d’arte, celebrazioni istituzionali, infiorate creative, appuntamenti per famiglie, raduni motoristici e festival musicali che animano borghi e città. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni contemporanee ai percorsi dedicati alla Festa della Repubblica, passando per iniziative culturali, socialità all’aria aperta e prime atmosfere estive, la regione offre un calendario diffuso che valorizza tradizioni, creatività e partecipazione. Una giornata intensa, ideale per scoprire il territorio attraverso arte, storia, musica e attività per tutte le età.

GLI EVENTI DEL 2 GIUGNO

Mostre e arte

Mostra Collettiva “Humus” – Civitacampomarano (CB)

Collettiva d’arte contemporanea (Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. ) al Castello Angioino, visitabile fino al 22 settembre.

Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Campobasso

Esposizione al Palazzo GIL dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellis e agli Ingegni del Di Zinno (fino all’8 giugno).

Celebrazioni e Cultura

A Campobasso la mattina è dedicata alle cerimonie istituzionali in Piazza della Vittoria e Piazza Gabriele Pepe, con deposizione della corona, Alzabandiera, messaggio del Presidente della Repubblica e consegna delle onorificenze OMRI. Nel pomeriggio visite guidate nei palazzi storici e apertura straordinaria del Museo di Palazzo Pistilli fino alle 23. Alle 21, in Piazza Vittorio Emanuele II, maxischermo per il Concerto del Quirinale; in serata, i palazzi istituzionali si illuminano con il Tricolore.

A Isernia le celebrazioni ufficiali si aprono in Piazza Tullio Tedeschi con l’alzabandiera e la sfilata dei mezzi storici e di soccorso. In serata, dalle 20.00 in Piazza Celestino V, concerto gratuito del coro Castelpetroso in…canto e dell’ensemble I Galanti Perosi, seguito da un collegamento video con il Quirinale per gli 80 anni dal Referendum.

Ad Agnone la Festa della Repubblica assume un forte valore sociale, con una manifestazione dedicata al diritto alla salute e alla difesa dell’Ospedale Caracciolo, trasformando il 2 giugno in un momento di partecipazione civica.

A Colletorto il 2 giugno si colora di creatività con l’infiorata a tecnica mista e l’infiorata itinerante all’uncinetto, visitabili dalle 17.30 alle 20.30, un percorso artistico diffuso che anima il centro storico.

Famiglie, Spiaggia e Motori

A Termoli, in Piazza Vittorio Veneto, torna la 4ª edizione di Grisulandia (17.30–20.00), evento dedicato ai bambini con giochi, simulazioni e attività dei Vigili del Fuoco per imparare la sicurezza divertendosi.

A Larino spazio ai motori vintage con il tradizionale Raduno Fiat 500, che anima le strade del Basso Molise con le iconiche utilitarie.

Musica, Festival e Socialità

A Toro dalle 20.00 torna l’Under The Bridge Music Festival, rassegna indipendente dedicata alla musica dal vivo e ai festival all’aperto.

A Cercemaggiore, dalle 11.00, Fatt chiù là propone una grande tavolata sociale tra buon cibo, musica e convivialità, ideale per trascorrere la giornata all’aria aperta.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 giugno

Campobasso celebra il Corpus Domini 2026

6 giugno

Alla Palazzina Liberty di Venafro la II edizione del Premio Pasolini

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

13 giugno

Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri:

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso