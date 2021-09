A Campobasso la conferenza stampa di presentazione del progetto “Mamma Lingua in viaggio con il BiblioHub”; mostre

REGIONE – Lunedì 20 settembre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

La galleria Spazio Arte Petrecca ha organizzato la mostra “La prima impressione” dell’artista italiano Roberto Taddei, a cura di Francesco Mutti. L’esposizione, allestita in Corso Marcelli 180, a Isernia,potrà essere visitata fino al 30 settembre.

Gli altri eventi

Presso la BiblioMediaTeca Comunale di Campobasso, in via Roma, alle ore 11.00, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Mamma Lingua in viaggio con il BiblioHub” che prevede l’arrivo in città, dal 22 settembre al 1 ottobre, della Biblioteca mobile dell’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, in villa De Capoa, con letture per bambini e bambine 0 – 6 anni e incontri sulla letteratura per l’infanzia.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 settembre

Con inizio alle ore 17, a Isernia, nell’auditorium Unità d’Italia, avrà luogo la cerimonia di premiazione degli atleti e delle società sportive che hanno ottenuto brillanti risultati negli anni 2019 e 2020.

27 settembre

Dalle ore 15,30 alle 19,30 nella sala del consiglio del comune di Termoli, i giornalisti Elena Costa e Pino Costa presentano l’annuale premio “Eccellenze di Casa Nostra”, manifestazione che si fregia dell’alto patrocinio della Regione Molise, del comune di Termoli e delle delle Associazioni culturali Sandro Pertini e A.E.A.