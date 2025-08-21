Silent Night a Montorio dei Frentani, degustazioni a Tufara e lo spettacolo Queen e Dante sotto le stelle a Civita di Bojano

REGIONE – Oggi, giovedì 21 agosto, giornata ricca di appuntamenti culturali e musicali in Molise. Molisenews24.it ne ricorda alcuni. A Santa Croce di Magliano, doppio concerto con Rino & Friends, tributo ai grandi cantautori italiani, e Simona Quaranta, regina della musica da ballo. A Montorio dei Frentani, il silenzio diventa festa con Silent Night, il party in cuffia che trasforma la piazza in un’esperienza sonora unica. Alla Fortezza Longobarda di Tufara, l’evento Tra le mura e i sapori celebra vino e olio come espressioni di cultura e territorio, tra degustazioni e racconti. Infine, a Civita di Bojano, va in scena Queen e Dante sotto le stelle, un viaggio poetico e musicale tra le rovine del castello, dove i versi della Divina Commedia si intrecciano con le note immortali dei Queen.

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 21 AGOSTO

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

Silent Night a Montorio dei Frentani.

Simona Quaranta in concerto a Santa Croce di Magliano.

Tra le mura e i sapori. Il vino e l’olio: cultura, territorio e gusto alla Fortezza Longobarda di Tufara.

Queen e Dante sotto le stelle a Civita di Bojano.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 agosto

Serata al Borgo: percorso gastronomico tra i sapori della tradizione a Castel Petroso.

Carne e patata sott’ alla coppa a Civitanova al Sannio.

60° anniversario della morte della badessa Maria Caterina Procaccitto a Gualdialfiera.

Festa del Colle a Pietracatella.

Giuliano Palma in concerto a Colli al Volturno.

Luca Rossi porta la tammorra in scena a Campobasso.

Recital di Antonio Pompa-Baldi a Sepino.

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.

23 agosto

Ghali in concerto a Campobasso.

Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

26 agosto

Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

31 agosto

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).