Sanità, in Molise nel 2025 liste d’attesa meno lunghe

CAMPOBASSO – Le convenzioni stipulate dall’Asrem, Azienda sanitaria regionale del Molise con le strutture sanitarie accreditate, stanno contribuendo a ridurre i tempi di attesa. Restano però alcune criticità, come recentemente evidenziato dal dg Asrem, Giovanni Di Santo, riconducibili anche a prescrizioni inappropriate. Dal monitoraggio Asrem sulle liste di attesa relativo al terzo bimestre 2025, emergono segnali confortanti.

Per una visita cardiologica, indipendentemente dal codice prescrittivo (urgente, breve, differibile e programmabile), i giorni medi di attesa sono stati 36, erano 94 nello stesso periodo del 2024. Dimezzate le attese per una visita oncologica: in media 13 giorni nel terzo bimestre 2025, 26 nel 2024.

Attese decisamente meno lunghe anche per sottoporsi a una mammografia bilaterale e monolaterale, 66 giorni, a fronte dei 180 che occorrevano nel 2024. Qualche criticità, ma con tempi comunque meno lunghi, si evidenzia per un’ecografia bilaterale o monolaterale della mammella, 113 giorni. In questo caso le attese dello scorso anno erano di 261 giorni per quella monolaterale e 200 giorni per la bilaterale.