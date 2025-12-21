Mercatini, concerti, teatro, presepi viventi e tradizioni natalizie tra Campobasso, Termoli, Isernia e i borghi della regione

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, domenica 21 dicembre, il Molise si accende di atmosfere natalizie, tradizioni senza tempo e appuntamenti culturali che attraversano borghi e città. Dalla celebrazione del Solstizio d’inverno a Villa de Capoa di Campobasso, con visita guidata e rituale simbolico, ai mercatini che animano Casalciprano e Vinchiaturo, la giornata offre un ventaglio di esperienze per tutti i gusti. Tra teatro, musica sacra, presepi viventi e suggestive tradizioni come la Calata di Babbo Natale dal Castello Svevo di Termoli, il territorio si trasforma in un palcoscenico diffuso. Non mancano proposte di grande respiro culturale, come l’omaggio a Leoš Janáček per Termoli Musica 2025, né i classici intramontabili, con Natale in casa Cupiello ad Agnone. Una giornata ricca, da vivere passo dopo passo.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 21 DICEMBRE

A Villa de Capoa, Campobasso: celebrazione del Solstizio d’inverno con visita guidata e rituale simbolico.

Mercatino di Natale a Casalciprano.

Mercatino di vinili e CD a Vinchiaturo.

Alle 18 all’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “O tuono e marzo”.

Alle 18.30 Concerto di Natale presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Baranello.

Alle 19.30 Concerto d’organo presso la Chiesa di Sant’Antonio a Campobasso.

Presepe Vivente a Larino (anche il 26, 28 dicembre e 6 gennaio).

Torna a Termoli la Calata di Babbo Natale dal Castello Svevo.

Saggio di Natale al Teatro del Loto di Ferrazzano.

Leoš Janáček modernista segreto a Termoli Musica 2025.

Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva Natale in casa Cupiello.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 dicembre

Presepe vivente a Macchiagodena.

Alle 21 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Frosolone concerto del Manuel Petti Ensemble.

23 dicembre

Alle 21 Spettacolo di Natale presso la Sala Polifunzionale di Mirabello Sannitico.

Alle 21 al Teatro Alfieri di Fossalto Biagio Accordi presennta Le melodie dell’anima.

24 dicembre

Farchia di Montefalcone del Sannio.

26 dicembre

Presepe vivente Guardialfiera.

31 dicembre

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.