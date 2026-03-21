Il 21 marzo mostre, festival, incontri culturali e spettacoli animano il Molise, oltre alle Giornate FAI di Primavera

REGIONE – Il Molise oggi si accende di appuntamenti culturali, mostre, musica e tradizioni che animano l’intero territorio. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni fotografiche dedicate all’identità locale alle rassegne artistiche che intrecciano memoria e contemporaneità, passando per festival, incontri e spettacoli teatrali, il 21 marzo offre un calendario ricco e variegato. Una giornata che invita a scoprire luoghi, storie e linguaggi diversi, tra Isernia, Campobasso, Termoli e i borghi circostanti, con proposte capaci di parlare a pubblici differenti e di valorizzare la vivacità culturale della regione.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 21 MARZO

Giornate FAI di Primavera

Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.

A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio

Il Da Vinci Ensemble in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda va in scena la commedia “Alfredo lu fregne“

All’Auditorium d’Italia di Isernia tributo alla musica di Luciano Ligabue

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 marzo

Giornate FAI di Primavera

Il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso celebra il 138° anniversario delle Apparizioni del 1888

XV edizione della Via Crucis alla Parrocchia di San Giovanni a Campobasso

25 marzo

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

28 marzo

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù. Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli