Gli eventi del 22 dicembre in Molise: mostre, concerti e appuntamenti natalizi tra Campobasso, Capracotta, Termoli, Frosolone e Isernia

REGIONE – Lunedì 22 dicembre porta con sé una ricca selezione di eventi che intrecciano arte, musica e tradizione in tutto il Molise. Dalle mostre dedicate ai presepi e all’arte contemporanea, alle grandi esposizioni che animano Campobasso, Capracotta, Termoli e Bagnoli del Trigno, la giornata offre un percorso culturale variegato e coinvolgente. Molisenews24.it informa che la serata si accende poi con la musica: dal concerto del Manuel Petti Ensemble a Frosolone fino all’attesissimo live di Claudio Baglioni a Isernia. Un calendario che celebra il territorio e accompagna il pubblico verso le festività con atmosfere calde e suggestive.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 22 DICEMBRE

Alle 21 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Frosolone concerto del Manuel Petti Ensemble.

Claudio Baglioni in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 dicembre

Concerto di Natale alla Chiesa Santa Maria Annunziata a Riccia (ore 18).

Alle 20:30 nella sede del Laboratorio artistico di Guasto a Castelèetroso andrà in scena lo spettacolo “Questa sera… il Varietà”.

Alle 21 Spettacolo di Natale presso la Sala Polifunzionale di Mirabello Sannitico.

Alle 21 al Teatro Alfieri di Fossalto Biagio Accordi presennta Le melodie dell’anima.

24 dicembre

Farchia di Montefalcone del Sannio.

26 dicembre

Presepe vivente Guardialfiera.

Presepe Vivente a Larino (anche il 26, 28 dicembre e 6 gennaio).

28 dicembre

https://www.molisenews24.it/presepe-vivente-solidarieta-2025-macchiagodena-130034.htmla Macchiagodena.

31 dicembre

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.