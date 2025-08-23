Ghali in concerto a Campobasso, Annalisa Minetti a Rionero Sannitico. Prosegue a Bonefro la mostra “Ritorno in Molise”

REGIONE – Oggi, sabato 23 agosto, giornata con eventi che intrecciano musica, cultura e territorio. Molisenews24.it ricorda che a Bonefro prosegue la mostra fotografica “Ritorno in Molise”, un viaggio visivo tra memoria e paesaggio, aperta fino al 31 agosto. È l’occasione perfetta per riscoprire scorci e volti che raccontano l’anima della regione. La serata si accende poi con due appuntamenti musicali imperdibili: a Campobasso arriva Ghali, con il suo stile inconfondibile e le sonorità urban che hanno conquistato il panorama nazionale. Mentre a Rionero Sannitico, Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente, portando la sua voce e la sua energia in una cornice più intima ma altrettanto coinvolgente.

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 23 AGOSTO

Ghali in concerto a Campobasso.

Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

26 agosto

Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

31 agosto

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).