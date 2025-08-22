Gusto e tradizione a Castel Petroso e Civitanova al Sannio, musica con Giuliano Palma, Luca Rossi, Antonio Pompa-Baldi e I Nomadi

REGIONE – Oggi, venerdì 22 agosto, giornata ricca di appuntamenti. Molisenews24.it ne ricorda alcuni. Dai sapori della tradizione con la Serata al Borgo a Castel Petroso e la “carne e patata sott’ alla coppa” a Civitanova al Sannio, alle celebrazioni storiche a Gualdialfiera per il 60° anniversario della badessa Maria Caterina Procaccitto. Festa popolare a Pietracatella, mentre la musica anima la regione con Giuliano Palma a Colli al Volturno, Luca Rossi e la tammorra a Campobasso, il recital pianistico di Antonio Pompa-Baldi a Sepino, e i Nomadi live a Rocchetta a Volturno. Prosegue inoltre il Sonika Art Festival nel cuore di Campobasso.

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 22 AGOSTO

Serata al Borgo: percorso gastronomico tra i sapori della tradizione a Castel Petroso.

Carne e patata sott’ alla coppa a Civitanova al Sannio.

60° anniversario della morte della badessa Maria Caterina Procaccitto a Gualdialfiera.

Festa del Colle a Pietracatella.

Giuliano Palma in concerto a Colli al Volturno.

Luca Rossi porta la tammorra in scena a Campobasso.

Recital di Antonio Pompa-Baldi a Sepino.

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 agosto

Ghali in concerto a Campobasso.

Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

26 agosto

Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

31 agosto

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).