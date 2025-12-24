Mostre e presepi in Molise: esposizioni a Campobasso, Capracotta e a Bagnoli del Trigno e grandi rassegne al MACTE e al Palazzo GIL

REGIONE – Oggi, mercoledì 24 dicembre, proseguono in Molise le esposizioni e le iniziative culturali dedicate al periodo natalizio. Molisenews24.it ricorda che fino al 6 gennaio, nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso è visitabile la mostra dei presepi artigianali, mentre la Sala Polifunzionale del Municipio di Capracotta ospita l’esposizione “Lo splendore di marmo”. Sempre fino al 6 gennaio, al Museo dei Misteri di Campobasso è aperta la XVII mostra dei presepi di Giovanni Teberino.

A Bagnoli del Trigno, la XV edizione della Mostra del Presepe sarà visitabile fino all’11 gennaio, mentre il MACTE di Termoli propone fino al 24 gennaio 2026 la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, a cura di Caterina Riva. Prosegue inoltre, fino al 15 marzo 2026, la grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL di Campobasso.

Tra gli appuntamenti della giornata, spazio anche alla tradizionale Farchia di Montefalcone del Sannio.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 24 DICEMBRE

Farchia di Montefalcone del Sannio.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 dicembre

Presepe vivente Guardialfiera.

Presepe Vivente a Larino (anche il 26, 28 dicembre e 6 gennaio).

28 dicembre

Presepe Vivente della Solidarietà 2025 a Macchiagodena: nuovo percorso

31 dicembre

Capodanno 2026: gli eventi in programma.

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

2026

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.