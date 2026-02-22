Mostre, carnevali storici, presentazioni letterarie, cinema e teatro animano il territorio domenica 22 febbraio

REGIONE – Il 22 febbraio in Molise si presenta come una di quelle giornate in cui il territorio sembra raccontarsi da solo, attraverso feste popolari, arte contemporanea, teatro e incontri culturali. Molisenews24.it ricorda che e mostre già aperte tra Campobasso e Termoli continuano a offrire spazi di riflessione e bellezza, mentre i borghi si animano con i colori e le tradizioni del Carnevale. Accanto agli appuntamenti più vivaci, trovano posto anche momenti dedicati alla parola scritta, al cinema d’autore e alla grande letteratura portata in scena. È una giornata che intreccia linguaggi diversi e invita a muoversi, scoprire, partecipare: un piccolo viaggio tra creatività, memoria e comunità che attraversa l’intero territorio molisano.

MOSTRE

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 23 febbraio al Circolo Sannitico di Campobasso la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano

Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.

GLI EVENTI DEL 22 FEBBRAIO

Carnevale di Larino

Fanghi di Gildone, raduno nazionale di fuoristrada

Carnevale Monalciur a Monacilioni

Presentazione della silloge “Amori e altre derive” di Edvige Gioia nella Sala Consiliare di Macchia d’Isernia

Il Cinema Alphaville di Campobasso ospita la proiezione de “La Testimone – Shahed”

Paolo Nori porta “Delitto e castigo” sul palco del Teatro Savoia di Campobasso

“Il Novecento, dalla tradizione all’innovazione” all’Auditorium Comunale di Via Elba a Termoli

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 febbraio

Alle ore 17:00, è in programma il webinar gratuito “Perché ci arrabbiamo sui social?”, trasmesso in diretta sul sito di Poste Italiane

A Campobasso un incontro sul cibo del futuro con l’esperta Nicoletta Radatta

Paolo Caiazzo arriva al Teatro Savoia di Campobasso con la commedia “I Promessi Suoceri”

Il Cinema Alphaville di Campobasso ospita la proiezione de “La Testimone – Shahed”

27 febbraio

Alle 17, presso l’I.C. Alighieri Jovine di Campobasso, presentazione de “L’Officina delle emozioni”

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termo