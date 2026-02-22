Mostre, carnevali storici, presentazioni letterarie, cinema e teatro animano il territorio domenica 22 febbraio
REGIONE – Il 22 febbraio in Molise si presenta come una di quelle giornate in cui il territorio sembra raccontarsi da solo, attraverso feste popolari, arte contemporanea, teatro e incontri culturali. Molisenews24.it ricorda che e mostre già aperte tra Campobasso e Termoli continuano a offrire spazi di riflessione e bellezza, mentre i borghi si animano con i colori e le tradizioni del Carnevale. Accanto agli appuntamenti più vivaci, trovano posto anche momenti dedicati alla parola scritta, al cinema d’autore e alla grande letteratura portata in scena. È una giornata che intreccia linguaggi diversi e invita a muoversi, scoprire, partecipare: un piccolo viaggio tra creatività, memoria e comunità che attraversa l’intero territorio molisano.
MOSTRE
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 23 febbraio al Circolo Sannitico di Campobasso la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano
Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.
GLI EVENTI DEL 22 FEBBRAIO
Fanghi di Gildone, raduno nazionale di fuoristrada
Carnevale Monalciur a Monacilioni
Presentazione della silloge “Amori e altre derive” di Edvige Gioia nella Sala Consiliare di Macchia d’Isernia
Il Cinema Alphaville di Campobasso ospita la proiezione de “La Testimone – Shahed”
Paolo Nori porta “Delitto e castigo” sul palco del Teatro Savoia di Campobasso
“Il Novecento, dalla tradizione all’innovazione” all’Auditorium Comunale di Via Elba a Termoli
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
23 febbraio
Alle ore 17:00, è in programma il webinar gratuito “Perché ci arrabbiamo sui social?”, trasmesso in diretta sul sito di Poste Italiane
A Campobasso un incontro sul cibo del futuro con l’esperta Nicoletta Radatta
Paolo Caiazzo arriva al Teatro Savoia di Campobasso con la commedia “I Promessi Suoceri”
Il Cinema Alphaville di Campobasso ospita la proiezione de “La Testimone – Shahed”
27 febbraio
Alle 17, presso l’I.C. Alighieri Jovine di Campobasso, presentazione de “L’Officina delle emozioni”
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
15 marzo
“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto