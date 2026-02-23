Il 23 febbraio mostre, webinar, cultura gastronomica, spettacoli e proiezioni d’autore animano Campobasso e il Molise

REGIONE – La giornata del 23 febbraio porta con sé una serie ricchissima di proposte culturali che animano Campobasso e il territorio molisano. Molisenews24.it ricorda che le mostre già in corso offrono un percorso che attraversa linguaggi, epoche e sensibilità diverse: dall’immaginario narrativo di De Fabula narratur all’Atrio della Provincia, alla grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL, fino alla potente testimonianza artistica di Zehra Doğan al MACTE di Termoli. A completare il quadro, il Circolo Sannitico ospita Manifesta Resistenza, un progetto che intreccia arte e impegno civile.

Accanto alle esposizioni permanenti, il 23 febbraio propone una serie di appuntamenti che spaziano dalla divulgazione online al teatro, dal cinema agli incontri tematici. Si va dal webinar gratuito di Poste Italiane dedicato al rapporto tra emozioni e social network, a un confronto sul cibo del futuro con l’esperta Nicoletta Radatta, fino alla comicità di Paolo Caiazzo sul palco del Teatro Savoia. La giornata si chiude con il cinema d’autore al Cinema Alphaville, che propone la proiezione di La Testimone – Shahed.

MOSTRE

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Al Circolo Sannitico di Campobasso la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano

Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.

GLI EVENTI DEL 23 FEBBRAIO

Alle ore 17:00, è in programma il webinar gratuito “Perché ci arrabbiamo sui social?”, trasmesso in diretta sul sito di Poste Italiane

A Campobasso un incontro sul cibo del futuro con l’esperta Nicoletta Radatta

Paolo Caiazzo arriva al Teatro Savoia di Campobasso con la commedia “I Promessi Suoceri”

Il Cinema Alphaville di Campobasso ospita la proiezione de “La Testimone – Shahed”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 febbraio

Alle 17, presso l’I.C. Alighieri Jovine di Campobasso, presentazione de “L’Officina delle emozioni”

28 febbraio

Convegno sulla micobatteriosi non tubercolare al Castello Pandone di Venafro

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

Pezza de casce Femminile, dalle ore 14, a Vinchiaturo

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli