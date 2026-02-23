Il 23 febbraio mostre, webinar, cultura gastronomica, spettacoli e proiezioni d’autore animano Campobasso e il Molise
REGIONE – La giornata del 23 febbraio porta con sé una serie ricchissima di proposte culturali che animano Campobasso e il territorio molisano. Molisenews24.it ricorda che le mostre già in corso offrono un percorso che attraversa linguaggi, epoche e sensibilità diverse: dall’immaginario narrativo di De Fabula narratur all’Atrio della Provincia, alla grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL, fino alla potente testimonianza artistica di Zehra Doğan al MACTE di Termoli. A completare il quadro, il Circolo Sannitico ospita Manifesta Resistenza, un progetto che intreccia arte e impegno civile.
Accanto alle esposizioni permanenti, il 23 febbraio propone una serie di appuntamenti che spaziano dalla divulgazione online al teatro, dal cinema agli incontri tematici. Si va dal webinar gratuito di Poste Italiane dedicato al rapporto tra emozioni e social network, a un confronto sul cibo del futuro con l’esperta Nicoletta Radatta, fino alla comicità di Paolo Caiazzo sul palco del Teatro Savoia. La giornata si chiude con il cinema d’autore al Cinema Alphaville, che propone la proiezione di La Testimone – Shahed.
MOSTRE
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Al Circolo Sannitico di Campobasso la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano
Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.
GLI EVENTI DEL 23 FEBBRAIO
Alle ore 17:00, è in programma il webinar gratuito “Perché ci arrabbiamo sui social?”, trasmesso in diretta sul sito di Poste Italiane
A Campobasso un incontro sul cibo del futuro con l’esperta Nicoletta Radatta
Paolo Caiazzo arriva al Teatro Savoia di Campobasso con la commedia “I Promessi Suoceri”
Il Cinema Alphaville di Campobasso ospita la proiezione de “La Testimone – Shahed”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
27 febbraio
Alle 17, presso l’I.C. Alighieri Jovine di Campobasso, presentazione de “L’Officina delle emozioni”
28 febbraio
Convegno sulla micobatteriosi non tubercolare al Castello Pandone di Venafro
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
Pezza de casce Femminile, dalle ore 14, a Vinchiaturo
15 marzo
“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto