Mostre fotografiche, incontri culturali, presentazioni e celebrazioni per il Dantedì tra Campobasso, Isernia, Termoli e Mafalda

REGIONE – Il Molise si sveglia con una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano arte, memoria, territorio e approfondimento culturale. Molisenews24.it ricotrda che dalle mostre fotografiche che raccontano identità e riti antichi, alle iniziative dedicate alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze locali, fino alle celebrazioni per il Dantedì: il calendario del 25 marzo offre un ventaglio di proposte che attraversano l’intera regione.

A Isernia prosegue “Fermafè”, la collettiva dedicata al Diavolo di Tufara, mentre a Campobasso e Termoli continuano le esposizioni che animano il panorama artistico molisano, dal Festival Molichrom alla personale “Atlante della Materia”. Non mancano gli appuntamenti con la ricerca, la biodiversità e la storia del territorio, come la presentazione del volume La vite e il vino a Mafalda e il nuovo incontro del ciclo “Vivere con Cura”.

E, in occasione della giornata dedicata a Dante Alighieri, Campobasso si trasforma in un palcoscenico diffuso di letture e maratone dantesche, un invito a riscoprire il legame tra la lingua italiana e la comunità molisana.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 25 MARZO

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

Alle 18.15 nuovo appuntamento di “Vivere con Cura” a Campobasso: si parla di plastica nel cibo

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 marzo

Alla Biblioteca “G. Perrotta” di Termoli nuovo appuntamento della rassegna “Un Cielo Pieno di Stelle”

Al Cinema Alphaville di Campobasso sarà proiettato il documentario di Simona Palladino sull’affondamento dell’Arandora

28 marzo

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù. Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo

30 marzo

Dalle 15:00 alle 18:00, presso la sede regionale di Confcommercio Molise, il convegno “Novità normative e giurisprudenziali in materia di lavoro”

Al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena Mistero Buffo

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli