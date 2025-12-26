Mostre, presepi artigianali e presepi viventi a Campobasso, Capracotta, Bagnoli del Trigno, Termoli e Larino

REGIONE – Il periodo natalizio continua a illuminare il Molise con mostre, tradizioni e appuntamenti che raccontano arte, storia e spiritualità. Molisenews24.it ricorda che tra presepi artigianali, esposizioni d’autore e suggestivi presepi viventi, il territorio offre fino a gennaio un ricco percorso culturale da scoprire. E per la giornata del 26 dicembre, non mancano eventi capaci di far respirare tutta la magia delle feste.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 DICEMBRE

Presepe vivente Guardialfiera.

Presepe Vivente a Larino (anche il 28 dicembre e 6 gennaio).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 dicembre

Presepe Vivente della Solidarietà 2025 a Macchiagodena: nuovo percorso.

31 dicembre

Capodanno 2026: gli eventi in programma.

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

2026

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.