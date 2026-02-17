Mostre, webinar e tradizioni di Carnevale animano il 17 febbraio in Molise: ultime ore per “I Grant You Refuge”

REGIONE – La giornata del 17 febbraio, Martedì grasso, si apre con un ricco calendario di appuntamenti tra Campobasso, Isernia e Venafro. Molisenews24.it ricorda che sono le ultime ore per visitare la mostra fotografica I Grant You Refuge al Circolo Sannitico, mentre proseguono le esposizioni De Fabula narratur nell’Atrio della Provincia e la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL. Spazio anche alla formazione con i webinar gratuiti di Poste Italiane sul passaggio generazionale, e alle tradizioni carnevalesche con gli eventi di Isernia e Tufara. Per i più piccoli, il Museo Nazionale Castel Pandone propone un laboratorio creativo “Arte in maschera”. Una giornata che unisce cultura, storia e divertimento.

MOSTRE

Ultimo giorno al Circolo Sannitico di Campobasso della mostra fotografica I Grant You Refuge

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL17 FEBBRAIO

Alle 10.00 e alle 16.00, webinar gratuiti di Poste Italiane dedicati al tema “Il passaggio generazionale”

Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro

Ru Carnevale Sernia a Isernia

Antico Carnevale di Tufara

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 febbraio

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso

21 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)

Torna la magia del Carnevale di Trivento

22 febbraio

Paolo Nori porta “Delitto e castigo” sul palco del Teatro Savoia di Campobasso

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli