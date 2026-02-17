Mostre, webinar e tradizioni di Carnevale animano il 17 febbraio in Molise: ultime ore per “I Grant You Refuge”
REGIONE – La giornata del 17 febbraio, Martedì grasso, si apre con un ricco calendario di appuntamenti tra Campobasso, Isernia e Venafro. Molisenews24.it ricorda che sono le ultime ore per visitare la mostra fotografica I Grant You Refuge al Circolo Sannitico, mentre proseguono le esposizioni De Fabula narratur nell’Atrio della Provincia e la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL. Spazio anche alla formazione con i webinar gratuiti di Poste Italiane sul passaggio generazionale, e alle tradizioni carnevalesche con gli eventi di Isernia e Tufara. Per i più piccoli, il Museo Nazionale Castel Pandone propone un laboratorio creativo “Arte in maschera”. Una giornata che unisce cultura, storia e divertimento.
MOSTRE
Ultimo giorno al Circolo Sannitico di Campobasso della mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL17 FEBBRAIO
Alle 10.00 e alle 16.00, webinar gratuiti di Poste Italiane dedicati al tema “Il passaggio generazionale”
Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro
Ru Carnevale Sernia a Isernia
Antico Carnevale di Tufara
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
19 febbraio
Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso
21 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)
Torna la magia del Carnevale di Trivento
22 febbraio
Paolo Nori porta “Delitto e castigo” sul palco del Teatro Savoia di Campobasso
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto