A Bonefro sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”, a Civitanova del Sannio la musica live dei Pant Rhei

REGIONE – Oggi, giovedì 27 agosto, il Molise offre un mix di cultura e musica. Molisenews24.it ricorda che a Bonefro prosegue fino al 31 agosto la mostra fotografica “Ritorno in Molise”, un viaggio visivo tra paesaggi e memoria. In serata, le note dei Panta Rhei animeranno Piazza A. Diaz a Civitanova del Sannio, per un concerto all’aperto che promette emozioni e atmosfera

MOSTRE

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 27 AGOSTO

Concerto dei Panta Rhei in Piazza A. Diaz a Civitanova del Sannio.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 agosto

Concerto lirico con Chloé Hurst, Aaron Durand e Antonietta Di Palma nella Chiesa Madre di Civitanova del Sannio.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

Sagra della polenta a Castelpetroso.

Sagra dei maccheroni, salsiccia e carne alla brace a Pietracatella.

A Capracotta, presso la casa della Cultura nel palazzo municipale, presentazione del rapporto “Montagne Italia”.

30 agosto

Grisulandia a Riccia.

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

31 agosto

“Le Nozze di Figaro” di Mozart al Teatro Savoia di Campobasso con giovani talenti internazionali.

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).