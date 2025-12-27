Presepi viventi, mostre aperte, incontri culturali, concerti gospel e il Gran Gala della Lirica tra Campobasso, Termoli, Capracotta e Isernia

REGIONE – La giornata del 27 dicembre in Molise si apre con un ricco calendario di appuntamenti tra tradizione, cultura e musica. Molisenews24.it ricorda che, olltre alle numerose mostre ancora visitabili in tutta la regione (dai presepi artigianali di Campobasso alle esposizioni di Capracotta, Bagnoli del Trigno, Termoli e Palazzo GIL) il pomeriggio offre diversi eventi dal vivo: dai presepi viventi di Pietrabbondante e San Paolo Matese, all’incontro con l’autore alla Casa Cultura di Capracotta.

A Termoli, il cinema Sant’Antonio ospita il concerto gospel dei Voices’ Power, mentre a Isernia l’Auditorium d’Italia accende la serata con “Note di Luce – Gran Gala della Lirica”. Una giornata intensa, che unisce spiritualità, arte e spettacolo nel cuore delle festività natalizie.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale situata al secondo piano del Palazzo municipale di Capracotta accoglie la mostra “Lo splendore di marmo”.

Fino al 6 gennaio la XVII mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri di Campobasso.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 27 DICEMBRE

Presepe vivente a Pietrabbondante.

Presepe vivente a San Paolo Matese.

Alle 17.30 incontro con l’autore alla Casa Cultura di Capracotta.

Alle ore 18.00 al cinema Sant’Antonio di Termoli concerto del gruppo gospel Voices’ Power.

Note di Luce: Gran Gala della Lirica all’Auditoriun d’Italia di Isernia.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 dicembre

Presepe Vivente della Solidarietà 2025 a Macchiagodena: nuovo percorso.

Presepe Vivente a Larino (anche il 6 gennaio).

Alle 11 all’Auditorium di via Elba a Termoli si esibiranno Giuseppe Olivieri (sassofono) e Viviana Di Rita (pianoforte) Alle 18.00 spazio al Duo Aragona–Moseychuk, vincitore del XXI Concorso Internazionale di Clarinetto Saverio Mercadante, formato da Beatrice Anna Aragona (clarinetto) e Yulia Moseychuk (pianoforte).

Angela Piaf e la Magia del Natale in piazza a Colle d’Anchise.

La Faglia di Oratino.

Calici in Bisaccia a Montenero di Bisaccia.

Pietrabbondante DiVino, Cantine di Natale.

29 dicembre

Alle ore 18, all’Auditorium di via Elba a Termoli, si terrà il concerto del vincitore della Borsa di Studio Maura Giorgetti della Filarmonica della Scala di Milano, Massimiliano Nese (trombone), accompagnato al pianoforte da Christian Nese.

30 dicembre

Alle ore 18 all’Auditorium comunale con lo spettacolo “Ti racconto il Molise”.

Maitunat a tavola con la frittata di Montaquila

Simone Sala in “Note di Fine anno” alle ore 21 al Cinema Bucci di Casacalenda.

31 dicembre

Capodanno 2026: gli eventi in programma.

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

2026

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli.