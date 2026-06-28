Mostre d’arte, Enrico Brignano a Campobasso, Borgo diVino a Termoli, Premio Euroferr a Isernia e Raduno Nazionale 500
REGIONE – Oggi, domenica 28 giugno, il Molise si sveglia con un’agenda fitta di appuntamenti che raccontano, ancora una volta, la vitalità culturale, artistica e turistica del territorio. Molisenews24.it ricorda che tra mostre d’arte che proseguono il loro percorso espositivo, spettacoli attesi, degustazioni nei borghi, cerimonie istituzionali e raduni storici, la giornata offre un ventaglio di esperienze capaci di coinvolgere pubblici diversi e di animare città e paesi con atmosfere estive, musica, tradizione e creatività.
Le sale del Castello Angioino di Civitacampomarano continuano ad accogliere la collettiva “Humus”, mentre il MACTE di Termoli propone le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi che intrecciano arte contemporanea e riflessioni sulla crisi climatica. A Campobasso, la scena è tutta per Enrico Brignano, protagonista questa sera con il suo nuovo show, e per la raffinatezza di Musica in Villa, che riempie Villa De Capoa di note e atmosfere estive.
Tra le vie del borgo vecchio di Termoli si chiude Borgo diVino in tour, con degustazioni e musica dal vivo, mentre a Isernia il Premio Ferroviario Euroferr celebra turismo sostenibile e memoria ferroviaria. A Campobasso, infine, la città si colora delle iconiche utilitarie del 20° Raduno Nazionale Club 500, che trasformano il centro in un museo a cielo aperto dedicato ai motori e alla tradizione.
GLI EVENTI DEL 28 GIUGNO
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Spettacoli e Concerti
Campobasso accoglie questa sera Enrico Brignano, che porterà sul palco dell’Area Eventi Selvapiana il suo nuovo show “Bello di Mamma!”. Un appuntamento molto atteso, capace di richiamare pubblico da tutto il Molise.
Sempre in città, la mattinata si apre con l’eleganza di Musica in Villa, la rassegna curata dagli Amici della Musica Walter De Angelis che, alle 11:30, riempirà Villa De Capoa di atmosfere estive e note all’aperto.
Enogastronomia e Borghi
A Termoli si chiude oggi Borgo diVino in tour, la rassegna che celebra vini d’eccellenza e prodotti tipici molisani. Le vie del borgo vecchio saranno animate dalle degustazioni e dalla musica dal vivo del Jazz Up Trio, che accompagnerà l’ultima serata tra calici, profumi e scorci suggestivi.
Cultura e Territorio
A Isernia, il Parco Urbano della Stazione Ferroviaria ospita dalle 10:30 la cerimonia del Premio Ferroviario Euroferr, un riconoscimento europeo dedicato al turismo sostenibile e al progetto di ripristino dello storico capolinea della Transiberiana d’Italia. Un momento istituzionale che unisce memoria ferroviaria e visione futura del territorio.
Motori e Tradizioni
Campobasso vive oggi la giornata conclusiva del 20° Raduno Nazionale Club 500, l’evento che porta in città decine di appassionati delle iconiche Fiat 500. Le utilitarie più amate d’Italia sfileranno per le vie del capoluogo, trasformando il centro in un museo a cielo aperto fatto di colori, motori e storia automobilistica. Un appuntamento che celebra la tradizione e la passione per le auto d’epoca, diventato ormai un classico dell’estate molisana.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
29 giugno
Isernia Street Soccer 3vs3 – A Isernia (ore 20:00) fa tappa il Molise Str33t Tour con un torneo di street soccer 3vs3 che propone sfide avvincenti e premi in palio nel cuore della città.
Festività di San Giovanni e Paolo a Busso – A Busso (CB) si tengono due serate (anche il 30) di celebrazioni in onore dei santi Giovanni e Paolo, animate da musica dal vivo, intrattenimento e stand gastronomici locali.
1 e 2 luglio
Il Volo dell’Angelo – A Vastogirardi (IS) si rinnova il suggestivo e storico rituale sacro. Una bambina, vestita da angelo e assicurata a un cavo d’acciaio, “vola” sospesa sulla folla dalla facciata della chiesa fino alla statua della Madonna delle Grazie, recitando una preghiera tradizionale.
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
17 luglio
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorn
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
6 agosto
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso