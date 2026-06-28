Mostre d’arte, Enrico Brignano a Campobasso, Borgo diVino a Termoli, Premio Euroferr a Isernia e Raduno Nazionale 500

REGIONE – Oggi, domenica 28 giugno, il Molise si sveglia con un’agenda fitta di appuntamenti che raccontano, ancora una volta, la vitalità culturale, artistica e turistica del territorio. Molisenews24.it ricorda che tra mostre d’arte che proseguono il loro percorso espositivo, spettacoli attesi, degustazioni nei borghi, cerimonie istituzionali e raduni storici, la giornata offre un ventaglio di esperienze capaci di coinvolgere pubblici diversi e di animare città e paesi con atmosfere estive, musica, tradizione e creatività.

Le sale del Castello Angioino di Civitacampomarano continuano ad accogliere la collettiva “Humus”, mentre il MACTE di Termoli propone le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi che intrecciano arte contemporanea e riflessioni sulla crisi climatica. A Campobasso, la scena è tutta per Enrico Brignano, protagonista questa sera con il suo nuovo show, e per la raffinatezza di Musica in Villa, che riempie Villa De Capoa di note e atmosfere estive.

Tra le vie del borgo vecchio di Termoli si chiude Borgo diVino in tour, con degustazioni e musica dal vivo, mentre a Isernia il Premio Ferroviario Euroferr celebra turismo sostenibile e memoria ferroviaria. A Campobasso, infine, la città si colora delle iconiche utilitarie del 20° Raduno Nazionale Club 500, che trasformano il centro in un museo a cielo aperto dedicato ai motori e alla tradizione.

GLI EVENTI DEL 28 GIUGNO