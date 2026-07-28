Eventi del 28 luglio in Molise: mostre, cartelloni estivi e musica con il Tributo a Mina e il Mefitis Quartet

REGIONE – Il 28 luglio offre un ricco calendario di appuntamenti culturali in Molise, tra mostre d’arte, concerti, festival musicali e i principali cartelloni estivi 2026 dei comuni del territorio. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni contemporanee di Civitacampomarano e Termoli alle iniziative che animano Trivento, Venafro, Isernia, Bonefro, Campobasso e Fossalto, la giornata propone un percorso variegato tra cultura, tradizione e spettacolo. In serata spazio alla musica d’autore, con il Tributo a Mina a Morrone del Sannio e l’esibizione del Mefitis Quartet nel Borgo Vecchio di Termoli, per una chiusura all’insegna delle grandi voci e delle atmosfere più suggestive.

GLI EVENTI DEL 28 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Concerti e Festival

A Morrone del Sannio arriva il Tributo a Mina, lo spettacolo musicale di Michela Borgia che propone i grandi successi della musica italiana in una performance dal vivo

Alle 21:30. Alla stessa ora, nel suggestivo scenario del Borgo Vecchio di Termoli, si esibirà il Mefitis Quartet, ensemble composto da Gaetano Agoglia (chitarra), Vita Cisullo (violino), Valeria Veltro (contralto) e Tiziana Lobosco (mezzosoprano), per una serata dedicata alla musica d’autore in uno dei luoghi più affascinanti della città.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 Luglio

Alle ore 21.00, l’Auditorium John Dewey di Portocannone accoglierà Milonga de Buenos Aires, con il Nuovo Trio Accord – Selene Pedicini (violino), Giovanna D’Amato (violoncello), Manuel Petti (fisarmonica) – accompagnato dai ballerini argentini Mariana Avila e Alexandre Bellarosa.

30 Luglio

Riccia: Manu Chao in concerto nella cornice del Bosco Mazzocca, all’interno del Terra Viva Festival.

San Giovanni in Galdo: Sagra dei cavatelli e delle “Fracasse” (dal 30 al 31 luglio), evento enogastronomico dedicato alla tradizione pastaia locale.

31 Luglio

Campobasso

Campobasso Summer Festival: Concerti live di Kid Yugi e Promessa presso l’Area Concerti Selvapiana (dalle ore 21:00).

Rassegna Culturale: Spettacolo “Occhi chiusi in mare aperto” nella cornice di Villa de Capoa (ore 21:00).

Sepino . “Un Piano per Sepino” – Concerto pianistico di Carlo Balzaretti nello scenario del Teatro Romano (ore 21:30).

Guglionesi: Festa dell’Unità – Dibattiti, musica ed enogastronomia.

Pietracatella: Sagra del Vitello – Degustazione di carni locali e piatti tipici della tradizione.

San Polo Matese: Sagra del Baccalà Fritto – Serata gastronomica e musica in piazza.

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso