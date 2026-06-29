Mostre d’arte tra Civitacampomarano e Termoli, street soccer a Isernia e live gratuito degli Apres la Classe a Montenero di Bisaccia
REGIONE – Oggi, lunedì 29 giugno in Molise si apre con un intreccio di arte, sport e tradizioni popolari, in una giornata che racconta bene la vitalità culturale del territorio. Le mostre d’arte continuano a scandire l’estate con percorsi espositivi di grande qualità, mentre la sera porta con sé l’energia dello street soccer e il calore delle festività patronali, tra musica, comunità e sapori locali. Un calendario vario, che unisce borghi, città e luoghi simbolici della regione in un’unica narrazione.
GLI EVENTI DEL 29 GIUGNO
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Sport e Giovani
A Isernia, alle 20:00, arriva una nuova tappa del Molise Str33t Tour con il torneo Street Soccer 3vs3, che anima il centro cittadino con sfide dinamiche, gioco urbano e premi in palio.
Tradizioni e Musica dal Vivo
A Busso (CB) prende il via la Festività di San Giovanni e Paolo, con musica dal vivo, intrattenimento e stand gastronomici.
A Montenero di Bisaccia, la serata si accende con il live gratuito degli Apres la Classe, che porta in piazza energia, ritmi festosi e grande partecipazione di pubblico, inserendosi nel calendario degli eventi estivi del territorio.
Live gratuito in piazza degli Apres la classe a Montenero di Bisaccia
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
30 giugno
Festività di San Giovanni e Paolo a Busso – A Busso (CB) seconda e ultima serata di celebrazioni in onore dei santi Giovanni e Paolo, animate da musica dal vivo, intrattenimento e stand gastronomici locali.
1 e 2 luglio
Il Volo dell’Angelo – A Vastogirardi (IS) si rinnova il suggestivo e storico rituale sacro. Una bambina, vestita da angelo e assicurata a un cavo d’acciaio, “vola” sospesa sulla folla dalla facciata della chiesa fino alla statua della Madonna delle Grazie, recitando una preghiera tradizionale.
4 luglio
Sotto le stele di Fornelli: passeggiata, apericena e osservazone delle stelle
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
17 luglio
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorn
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
6 agosto
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso