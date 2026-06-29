Mostre d’arte tra Civitacampomarano e Termoli, street soccer a Isernia e live gratuito degli Apres la Classe a Montenero di Bisaccia

REGIONE – Oggi, lunedì 29 giugno in Molise si apre con un intreccio di arte, sport e tradizioni popolari, in una giornata che racconta bene la vitalità culturale del territorio. Le mostre d’arte continuano a scandire l’estate con percorsi espositivi di grande qualità, mentre la sera porta con sé l’energia dello street soccer e il calore delle festività patronali, tra musica, comunità e sapori locali. Un calendario vario, che unisce borghi, città e luoghi simbolici della regione in un’unica narrazione.

GLI EVENTI DEL 29 GIUGNO