REGIONE – Il 29 luglio 2025 si preannuncia come una serata indimenticabile per gli amanti della cultura e dello spettacolo: tra le mura evocative del Cinema Sant’Antonio di Termoli, Luigi Marino ci accompagna in un viaggio tra storia e mistero con Il castello di Termoli. Poco distante, le antiche pietre di Pietrabbondante vibrano al ritmo del teatro classico grazie ad Emilio Solfrizzi in Anfitrione di Plauto. E mentre la notte si anima, il Teatro Verde risuona di energia e melodia con Jimmy Sax e la Symphonic Dance Orchestra, pronti a incantare il pubblico sotto le stelle.

GLI EVENTI DEL 29 LUGLIO

Simposio “Donne d’Acciaio” a Duronia: arte, memoria e scultura (fino al 1 agosto).

Alle ore 18:30, presso il suggestivo Cinema Sant’Antonio di Termoli, Luigi Marino presenta “Il castello di Termoli”

Emilio Solfrizzi porta in scena “Anfitrione” di Plauto a Pietrabbondante.

Jimmy Sax and Symphonic Dance Orchestra al Teatro Verde di Termoli

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 luglio

Festa della Filitalia International in Largo Santa Maria a Mare a Campomarino.

Visioni ritrovate – 1^ Rassegna di cinema a Larino nell’Atrio di Palazzo Ducale a Larino.

“All’ombra dell’ultimo sole” – Antonello Persico canta Fabrizio de Andrè in Piazza Giovanni XXIII a Montenero di Bisaccia.

Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay all’Arena del Mare di Termoli.

31 luglio

III° Festival “Un Piano per Sepino” a Sepino.

Stefano Di Martino in “Meglio stasera” all’Arena del Mare di Termoli.

1 agosto

Agnone Estate 2025: musica, cultura e emozioni nel cuore del Molise.

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

2 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

3 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

Tartufando a Campolieto.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.