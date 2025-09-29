Webinar sull’Intelligenza Artificiale, ptresentazione di libri e concerti, feste di San Michele ad Acquaviva Collecroce e a Ripamolisani

REGIONE – Oggi, lunedì 29 settembre, giornata ricca di appuntamenti tra innovazione, letteratura, concerti e celebrazioni religiose. Molisenews24.it ricorda il webinar gratuito “Intelligenza Artificiale senza segreti”: n viaggio tra conoscenza, applicazioni pratiche e scenari futuri, dedicato a chi vuole capire davvero come l’AI sta cambiando il mondo. Alle 18.30, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita Romana Petri per la presentazione del suo romanzo La ragazza di Savanah, mentre alle 21.30, all’Auditorium ex Gil, spazio alla grande musica con il concerto di Vittorio Solimene e dell’Hammond Trio, tra jazz, groove e sperimentazione. Chi ama le tradizioni potrà partecipare alle celebrazioni per la Festa di San Michele Arcangelo, sia ad Acquaviva Collecroce che a Ripamolisani.

GLI ALTRI EVENTI DEL 29 SETTEMBRE

Webinar gratuito “Intelligenza Artificiale senza segreti. Un viaggio tra conoscenza, aspetti pratici e prospettive future”.

Alle 18.30, al Circolo Sannitico di Campobasso, Romana Petri presenta “La ragazza di Savanah”.

Allw 21.30 all’Auditorium ex Gil di Campobasso concerto di Vittorio Solimene e dell’Hammond Trio.

Festa di San Michele Arcangelo ad Acquaviva Collecroce.

Festa di San Michele Arcangelo a Ripamolisani.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 settembre

A Termoli il Convegno “Doniamo gli organi. Doniamo la vita”.

2 ottobre

A Cambobasso la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia (fino al 5 ottobre).

3 ottobre

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.