Archeologia a Venafro e Isernia, musica a Termoli, festa a Riccia con concerto degli Ammortizzatori sociali

REGIONE – Oggi, domenica 28 settembre, a giornata ricca di appuntamenti tra arte, storia e spettacolo. Molisenews24.it ricorda che la Giornata Europea dell’Archeologia anima Venafro, San Vincenzo al Volturno e Isernia con visite guidate e attività dedicate al patrimonio antico. A Termoli, l’Auditorium ospita il raffinato concerto di Ferrazzini e Gagliardi, con musiche di Schumann, Schubert e Dvořák. E a Riccia, la tradizionale Festa di San Michele si chiude in bellezza con il concerto degli Ammortizzatori Sociali alle ore 21:00, tra ritmo e ironia.

MOSTRE

Oggi, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, Isernia celebra la Fontana Fraterna con una mostra fotografica presso l’Archivio di Stato.

GLI ALTRI EVENTI DEL 28 SETTEMBRE

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno, Isernia.

Alll’Auditorium di Termoli, Ferrazzini e Gagliardi eseguono Schumann, Schubert, Dvorak.

Festa di San Michele a Riccia: alle 21 concerto degli ammortizzatori sociali.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

29 settembre

Alle 18.30, al Circolo Sannitico di Campobasso, Romana Petri presenta “La ragazza di Savanah”.

Festa di San Michele Arcangelo ad Acquaviva Collecroce.

30 settembre

A Termoli il Convegno “Doniamo gli organi. Doniamo la vita”.

2 ottobre

A Cambobasso la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia (fino al 5 ottobre).

3 ottobre

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.