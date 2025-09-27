Giornate Europee del Patrimonio 2025; prosegue la Festa di San Michele a Riccia che stasera vedrà i Nomadi in concerto

REGIONE – Oggi, sabato 27 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, il Molise si anima con un ricco programma di eventi che intrecciano storia, arte, inclusione e tradizione. Molisenews24.it ricorda che a Isernia, protagonista sarà la Fontana Fraterna, celebrata con una mostra fotografica all’Archivio di Stato, mentre la Biblioteca Romano ospiterà un convegno sulla libertà civica nel Regno di Napoli. Da Venafro a San Vincenzo al Volturno, spazio all’archeologia; Poggio Sannita apre le porte di Palazzo Iacovone per visite guidate e suggestioni culturali. A Campobasso, la scalinata di San Leonardo diventa palcoscenico per “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”, evento dedicato alla moda e all’inclusione. Chiude la giornata la Festa di San Michele a Riccia, con il concerto dei Nomadi.

MOSTRE

Il 27 e 28 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, Isernia celebra la Fontana Fraterna con una mostra fotografica presso l’Archivio di Stato.

GLI ALTRI EVENTI DEL 27 SETTEMBRE

Alla Biblioteca Romano di Isernia convegno storico sulla libertà civica del Regno di Napoli

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno.

GEP 2025 a Poggio Sannita: visite e suggestioni a Palazzo Iacovone.

Campobasso ospita “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”: moda, musica e inclusione sulla scalinata di San Leonardo.

Festa di San Michele a Riccia: alle 22 concerto dei Nomadi.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

28 settembre

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno, Isernia.

Festa di San Michele a Riccia.

Alll’Auditorium di Termoli, Ferrazzini e Gagliardi eseguono Schumann, Schubert, Dvorak

29 settembre

Festa di San Michele Arcangelo ad Acquaviva Collecroce.

30 settembre

A Termoli il Convegno “Doniamo gli organi. Doniamo la vita”.

2 ottobre

A Cambobasso la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia (fino al 5 ottobre).

3 ottobre

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.