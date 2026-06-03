Eventi del 3 giugno: a Civitacampomarano la collettiva “Humus”, a Campobasso la mostra “I Misteri continuano in Regione”

REGIONE – Il 3 giugno si apre all’insegna dell’arte e della cultura, con due appuntamenti che raccontano identità, tradizioni e creatività del territorio Molisano. Molisenews24.it ricorda che dalle sale del Castello Angioino di Civitacampomarano, dove prosegue la collettiva contemporanea Humus, fino al Palazzo GIL di Campobasso, che ospita l’esposizione dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellis e agli Ingegni del Di Zinno, la giornata offre percorsi diversi ma uniti da un filo comune: la valorizzazione della memoria e delle espressioni artistiche locali.

GLI EVENTI DEL 3 GIUGNO

Mostre e arte

Mostra Collettiva “Humus” – Civitacampomarano (CB)

Collettiva d’arte contemporanea (Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti.) al Castello Angioino, visitabile fino al 22 settembre.

Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Campobasso

Esposizione al Palazzo GIL dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellis e agli Ingegni del Di Zinno (fino all’8 giugno).

Teatro

Campobasso – Alle 20:30 il Teatro Savoia ospita “48, ’u muort che parle”, la nuova commedia scritta e diretta da Paola Mariano e portata in scena dall’Associazione Le Cuncjarie

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 giugno

Campobasso celebra il Corpus Domini 2026

5 giugno

Ad Isernia torna Archivissima, un appuntamento dedicato alla memoria storica e alla riscoperta delle vicende locali legate alla Prima Guerra Mondiale.

6 giugno

Alla Palazzina Liberty di Venafro la II edizione del Premio Pasolini

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

13 giugno

Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri:

8 luglio

Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso