Eventi del 3 giugno: a Civitacampomarano la collettiva “Humus”, a Campobasso la mostra “I Misteri continuano in Regione”
REGIONE – Il 3 giugno si apre all’insegna dell’arte e della cultura, con due appuntamenti che raccontano identità, tradizioni e creatività del territorio Molisano. Molisenews24.it ricorda che dalle sale del Castello Angioino di Civitacampomarano, dove prosegue la collettiva contemporanea Humus, fino al Palazzo GIL di Campobasso, che ospita l’esposizione dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellis e agli Ingegni del Di Zinno, la giornata offre percorsi diversi ma uniti da un filo comune: la valorizzazione della memoria e delle espressioni artistiche locali.
GLI EVENTI DEL 3 GIUGNO
Mostre e arte
Mostra Collettiva “Humus” – Civitacampomarano (CB)
Collettiva d’arte contemporanea (Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti.) al Castello Angioino, visitabile fino al 22 settembre.
Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Campobasso
Esposizione al Palazzo GIL dedicata agli 80 anni del maestro d’Attellis e agli Ingegni del Di Zinno (fino all’8 giugno).
Teatro
Campobasso – Alle 20:30 il Teatro Savoia ospita “48, ’u muort che parle”, la nuova commedia scritta e diretta da Paola Mariano e portata in scena dall’Associazione Le Cuncjarie
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
4 giugno
Campobasso celebra il Corpus Domini 2026
5 giugno
Ad Isernia torna Archivissima, un appuntamento dedicato alla memoria storica e alla riscoperta delle vicende locali legate alla Prima Guerra Mondiale.
6 giugno
Alla Palazzina Liberty di Venafro la II edizione del Premio Pasolini
7 giugno
Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
13 giugno
Alla Palazzina Liberty di Venafro le premiazioni dei Premi Letterari Francesco Giampietri:
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso