REGIONE – Oggi venerdì 3 luglio, il Molise si prepara a vivere una giornata ricca di arte, natura e tradizioni. Molisenews24.it ricorda che dalle sale del Castello Angioino di Civitacampomarano, dove prosegue la collettiva Humus, ai percorsi espositivi del MACTE di Termoli dedicati alla crisi climatica, fino all’inaugurazione del primo sentiero CAI di Frosolone, il territorio offre appuntamenti che uniscono cultura, paesaggio e innovazione. A Pozzilli debutta il progetto EVO Experience, mentre a Vastogirardi si chiude la giornata conclusiva delle Feste Patronali, tra devozione e comunità.

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano: Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli : Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)

Sentiero CAI “L’Anello del Monte Gonfalone” – Frosolone (IS)

Alle 18.30 in piazza Alessandro Volta inaugurazione del primo sentiero CAI di Frosolone: un percorso che parte dal centro storico, attraversa l’area naturalistica delle fasciaiole e arriva alle Civitelle, dove si trovano le antiche mura sannite.

Presentazione “EVO Experience” – Pozzilli (IS)

Alle ore 10.30 nella Sala Consiliare di Pozzilli debutta EVO Experience, progetto dedicato all’oleoturismo e alla valorizzazione degli uliveti storici, dei frantoi e dei borghi del territorio, promosso dal Parco dell’Olivo di Venafro e Molisensi.

Ultimo giorno delle Feste Patronali di Vastogirardi

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

4 luglio

Festività in onore di Sacro Cuore di Gesù a Ferrazzano

Sotto le stele di Fornelli: Uno degli appuntamenti estivi in uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Fornelli, noto per le sue imponenti mura medievali e le sette torri, si anima in una serata d’estate tra atmosfera suggestiva, piccoli eventi e la possibilità di passeggiare nel centro storico illuminato.

5 luglio

Alle 11.30, Villa De Capoa ospita il concerto “Quattro secoli di musica” con il SolaEssenza Duo

Ferrazzano – Festività in onore di Sacro Cuore di Gesù

8 luglio

Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

17 luglio

Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorn

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso