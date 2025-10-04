Fiera del Cioccolato Artigianale, Festival della Natura, e il trekking sul Sentiero Frassati. Concerto di Massimo Di Cataldo a Camposarcone

REGIONE – Oggi, sabato 4 ottobre, Campobasso accoglie una giornata ricca di eventi che parlano al cuore, ai sensi e alla voglia di stare insieme. Molisenews24.it ricorda che le strade del centro si profumano di cacao e mandorle grazie alla Fiera del Cioccolato Artigianale e delle Dolcezze d’Italia, che prosegue fino al 5 ottobre. Per chi ama la natura e il cammino, è tempo di scarponi e respiro profondo: il Sentiero Frassati, immerso nella Montagna Molisana, invita al trekking tra boschi e panorami mozzafiato. Grazie ali Festival della Natura laboratori, incontri, installazioni e percorsi sensoriali trasformano Campobasso in un giardino diffuso, E quando scende la sera, la musica chiama: Massimo Di Cataldo sarà in concerto a Camposarcone.

GLI ALTRI EVENTI DEL 4 OTTOBRE

A Campobasso la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia (fino al 5 ottobre).

Sentiero Frassati-Trekking sulla Montagna Molisana: prenotazioni al 3287639268.

Festival idella Natura in città a Campobasso.

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

5 ottobre

“La domeniche al Convitto” al Convitto Nazionale Mario pagano a Camopobasso.

“Alle 17 all’Auditorium Comunale di oratino presentazione del libro “La stella che imparò a brillare”.

Flavio Sala ed Eugenia Tamburri in concerto a Isernia.

10 ottobre

T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.

11 ottobre

T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.