Fiera del Cioccolato Artigianale, Festival della Natura, e il trekking sul Sentiero Frassati. Concerto di Massimo Di Cataldo a Camposarcone
REGIONE – Oggi, sabato 4 ottobre, Campobasso accoglie una giornata ricca di eventi che parlano al cuore, ai sensi e alla voglia di stare insieme. Molisenews24.it ricorda che le strade del centro si profumano di cacao e mandorle grazie alla Fiera del Cioccolato Artigianale e delle Dolcezze d’Italia, che prosegue fino al 5 ottobre. Per chi ama la natura e il cammino, è tempo di scarponi e respiro profondo: il Sentiero Frassati, immerso nella Montagna Molisana, invita al trekking tra boschi e panorami mozzafiato. Grazie ali Festival della Natura laboratori, incontri, installazioni e percorsi sensoriali trasformano Campobasso in un giardino diffuso, E quando scende la sera, la musica chiama: Massimo Di Cataldo sarà in concerto a Camposarcone.
GLI ALTRI EVENTI DEL 4 OTTOBRE
A Campobasso la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia (fino al 5 ottobre).
Sentiero Frassati-Trekking sulla Montagna Molisana: prenotazioni al 3287639268.
Festival idella Natura in città a Campobasso.
Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
5 ottobre
“La domeniche al Convitto” al Convitto Nazionale Mario pagano a Camopobasso.
“Alle 17 all’Auditorium Comunale di oratino presentazione del libro “La stella che imparò a brillare”.
Flavio Sala ed Eugenia Tamburri in concerto a Isernia.
10 ottobre
T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.
11 ottobre
T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.
2 novembre
Sapor d na vota a Spinete.
23 novembre
Sagra della polenta a Macchiagodena.