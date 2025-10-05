Campobasso ospita la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia, mentre torna l’appuntamento con “La domeniche al Convitto”

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, domenica 5 ottobre, Campobasso si riempie di profumi e sapori con la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia, mentre il Convitto Nazionale Mario Pagano ospita un nuovo appuntamento de “La domeniche al Convitto”, tra arte e incontri. Alle 17, l’Auditorium Comunale di Oratino accoglie la presentazione del libro “La stella che imparò a brillare”, un racconto di rinascita e luce. A chiudere la giornata, il concerto di Flavio Sala ed Eugenia Tamburri a Isernia promette emozioni intense tra chitarra e voce.

GLI ALTRI EVENTI DEL 5 OTTOBRE

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 ottobre

T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.

11 ottobre

T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.