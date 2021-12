Gli orari delle Messe online. A Campobasso la presentazione del Calendario dei Misteri, a Isernia “Ti porto in Africa”

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Prosegue a Campobasso, in Via Novembre 34, la mostra Astrazione, bozzetti di Mario Serra.

Fino al 9 gennaio a Palazzo Gil a Campobasso sarà visitabile la mostra “La storia del Contado del Molise”.

Presso la Galleria Spazio Arte Petrecca a Isernia é visitabile la mostra “Dissolvenze” di Michel Casertano, a cura di Carmen D’Antonino ed Antonio Pallotta. Aperta fino al 12 dicembre: dal martedì al sabato 17:30-20:00-domenica su prenotazione.

Nel Salone delle Feste di Castello Pandone a Venafro fino al prossimo 27 febbraio 2022 é visitabile la mostra “Nel segno dell’acqua”.

Presso Palazzo Gil a Campobasso é aperta la mostra su Giovanni Boldini “Il genio della linea, la magia del colore”: sarà visitabile fino al prossimo 18 aprile. L’esposizione è prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.

GLI ALTRI EVENTI

Alle ore 10.30 si terrà la presentazione della XXVª edizione del Calendario dei Misteri 2022, nella sala degli Ingegni “Cosmo Teberino” al Museo dei Misteri Campobasso.

Alle ore 16, all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, si terrà l’evento Ti Porto in Africa organizzato dall’Associazione Oltre la Vita con il patrocinio del Comune di Isernia. Una serata di beneficenza in memoria del giovane Francesco Martino.

Alle ore 17 nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Assunta a Guardalfiera, si terrà l’evento “Guardialfiera: Due Papi e un Vescovo per la sua antica Cattedrale”.

Aperte le iscrizioni per il corso base di fotografia con le lezioni a partire da sabato 8 gennaio 2022 in Corso Bucci a Campobasso.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 dicembre

Alle ore 18, al Teatro Fulvio di Guglionesi, la Compagnia del Loto mette in scena ‘L’asino’, riadattamento del testo del drammaturgo norvegese Jon Jesper Halle.

13 marzo 2022

“Dodici note solo”, il tour attesissimo di Claudio Baglioni, farà tappa all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.

APPUNTAMENTI NATALIZI

Al Lago di Castel Vincenzo, il Parco tematico sul Natale più grande del Molise, si prepara ad accogliere tanti ospiti. Fino al 6 Gennaio tutti i sabato e domenica dalle 10 alle 22: un villaggio con Elfi e Babbo Natale, pista di Pattinaggio, spettacoli circensi in una struttura con posti a sedere e riscaldata, ampia zona ristoro, mercatini di Natale.

“Natale d’Amare 2021, trascorri le tue feste con noi” è un cartellone ricco di eventi pensato per rendere piacevoli le festività e per rilanciare Campomarino con una serie di iniziative trasversali, dalla cultura all’animazione per bambini, dalla valorizzazione delle tipicità locali agli eventi tipici della tradizione locale.

Il programma degli eventi natalizi a Isernia si aprirà domenica 5 dicembre con “Ti porto in Africa” una serata di beneficienza in ricordo di Francesco Martino a cura dell’associazione Oltre le Vita all’Auditorium Unità d’Italia.

“Mercatini di Natale” in Piazza Pepe a Campobasso”. Una vetrina natalizia di prodotti tipici del territorio.