Inizia una nuova settimana che porterà in Molise tanti eventi tra musica, trekking e cultura: concerti, festival

REGIONE – Nessun evento da segnalare per la giornata di oggi, lunedì 6 ottobre, ma Molisenews24.it ricorda che si apre una settimana autunnale che promette suggestioni, tradizione e cultura in tutto il territorio regionale. Tra gli appuntamenti da non perdere: T.R.A.M.E. – Transumanza tra arte e natura: a Larino, un percorso esperienziale che celebra il passaggio delle greggi come gesto simbolico e creativo, tra installazioni, performance e paesaggio rurale e “Di Borgo in Borgo” , una giornata dedicata alla riscoperta dei borghi, tra camminate, degustazioni e incontri con le comunità locali.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

10 ottobre

T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.

12 ottobre

“Di Borgo in Borgo” a San Massimo.

11 ottobre

T.R.A.M.E. celebra la transumanza tra arte e natura a Larino.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.