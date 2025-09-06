A Campobasso Sonika Art Festival e Tracce di Luce. Borgo DiVino in Tour fa tappa a Oratino. Trafizione ad Agnone e Carovilli

REGIONE – Sabato 6 settembre si apre con un ricco ventaglio di appuntamenti in Molise, tra arte, musica, tradizione e spiritualità. Molisenews24 ne ricorda alcuni Dalle atmosfere contemplative di Tracce di Luce 2025 a Castelnuovo al Volturno, che prosegue fino al 7 con installazioni e performance dedicate alla riflessione interiore, si passa all’energia del Sonika Art Festival a Campobasso, che chiude in bellezza con il concerto di Umberto Maria Giardini nella suggestiva cornice di Villa de Capoa.

Ad Agnone si celebrano i festeggiamenti in onore della Madonna della Libera, tra riti religiosi e momenti di comunità, mentre a Carovilli, in località Fontecurelli, torna l’irresistibile tradizione del Iemm a spgliè r mazzafurr, evento folklorico che unisce dialetto, sapori e memoria popolare.

A Castel del Giudice prende vita il Radicalmente Festival 2025, spazio dedicato alla cultura indipendente e alla sperimentazione, mentre Montenero di Bisaccia ospita il Divine Metal Fest, appuntamento imperdibile per gli amanti delle sonorità più estreme.

Il gusto e il territorio si incontrano a Oratino con una tappa del Borgo Divino in tour, tra degustazioni e scoperta delle eccellenze locali, mentre Spinete si veste a festa per la tradizionale festa patronale, che anima il borgo con musica, bancarelle e celebrazioni religiose.

GLI ALTRI EVENTI DEL 6 SETTEMBRE

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 7).

Sonika Art Festival a Villa de Capoa a Campobasso. Chiusura con Umberto Maria Giardiini

Festeggiamenti in onore della “Madonna della Libera” ad Agnone.

Iemm a spgliè r mazzafurr a Carovilli (Località Fontecurelli).

Radicalmente Festival 2025 a Castel del Giudice.

Divine Metal Fest a Montenero di Bisaccia.

Borgo Divino in tour a Oratino.

Festa patronale a Spinete.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

7 settembre

“A spasso con il tempo”, raduno di auto d’epoca a san Giuliano al Volturno.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.