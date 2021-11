Gli orari della Sante Messe. A Guglionesi va in scena PeerGyntTrip, a Palazzo Gil a Campobasso la proiezione di “Arrival”

REGIONE – Domenica 7 novembre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Presso le sale espositive della Fondazione Molise Cultura, al Palazzo Gil di Campobasso, fino al 14 novembre, è allestita una mostra da non perdere “Yo lo Vi. Visioni di Guerra”. Si tratta di oltre quaranta incisioni di Francisco Goya e una selezione di tele e incisioni del Maestro Domenico Fratianni.

Presso la Sala Consiliare in Piazza della Libertà, a Montenero di Bisaccia, la mostra storico-fotografica dal titolo Trincee, curata da Gaetano Ricci, appassionato di storia e membro dell’associazione “Progetto Cultura” di Larino.

Dal 6 al al Centro per la fotografia Vivian Maier a Campobasso la mostra fotografica “Less is more”: 26 fotografie di 26 autori diversi che si sono messi in gioco proponendo la loro visione minimal della realtà.

Gli altri eventi

Escursione adatta a tutti alla ricerca delle castagne e alla scoperta delle tante varietà di funghi che popolano il sottobosco molisano. Per prenotazioni: whatsapp 328 471 8018; attraversoilmolise@gmail.com.

Nell’area del CEA, Centro di educazione ambientale di Campomarino, il direttivo dell’AISA Molise (Associazione italiana sicurezza ambientale) promuoverà un open day per adulti e bambini, volto a illustrare le iniziative dell’organizzazione e a coinvolgere altre persone che vogliano avvicinarsi al mondo del volontariato.

Alle 18 al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena ‘PeerGyntTrip’, produzione della Compagnia del Loto con la regia di Stefano Sabelli.

L’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane organizza l’evento “Campobasso e il Molise: Terra dei Monforte”

Alle ore 18 presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Arrival” di Denis Villeneuve.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 novembre

I temi decisivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) saranno affrontati il a Campobasso dalla Confcommercio Molise che ha organizzato un focus curato dal professore Gianluca Luise, docente del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Napoli Federico II.

Alle 17 presso la Sala Conferenze della Scuola Edile del Molise in Via San Giovanni in Golfo a Campobasso si svolgerà un seminario dal titolo “Sicurezza sul lavoro: nuove misura, vigilanza e sanzioni”

13-14 novembre

Alle ore 18, presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Looper in fuga dal passato” di Rian Johnsson.

20-21 novembre

Presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, alle ore 18, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Looper in fuga dal passato” di Rian Johnsson.

Alle 20.30, al Teatro Fulvio di Guglionesi, va in scena ‘Ultimo giorno di sole’ di Giorgio Faletti, interpretato dall’attrice Chiara Buratti e diretto da Fausto Brizzi.

27-28 novembre

Presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, alle ore 18, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” di Tim Burton.

Alle 20.30, al Teatro Fulvio di Guglionesi, omaggio a Mia Martini con ‘Note di notte per Mimì‘ con l’attrice e cantante Melania Giglio, accompagnata al piano da Heron Borrelli.

19 dicembre

Alle ore 18, al Teatro Fulvio di Guglionesi, la Compagnia del Loto mette in scena ‘L’asino’, riadattamento del testo del drammaturgo norvegese Jon Jesper Halle.