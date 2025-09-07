A Campobasso Tracce di Luce. Borgo DiVino in Tour fa tappa a Oratino. Raduno di auto d’epoca a San Giuliano al Volturno

REGIONE – Domenica 7 settembre si apre sotto il segno della cultura e della tradizione, con eventi che animano borghi e piazze del Molise. Molisenews24.it ricorda che Castelnuovo al Volturno, Tracce di Luce 2025 invita alla riflessione attraverso arte e musica, mentre Oratino ospita una tappa del Borgo Divino in tour, tra degustazioni e atmosfere suggestive. A Spinete si celebrano le radici con la festa patronale, e a San Giuliano al Volturno si torna indietro nel tempo con A spasso con il tempo, raduno di auto d’epoca che unisce passione e memoria. Ad Agnone si rendono omaggio alla Madonna della Libera, mentre Roccavivara accoglie i fedeli per la tradizionale festività della Madonna di Canneto.

