Festeggiamenti in onore della “Madonna della Libera” ad Agnone; Festività della Madonna di Canneto a Roccavivara
REGIONE – Oggi, lunedì 8 settembre, il Molise si veste di spiritualità e festa con due eventi profondamente radicati nella cultura locale. Molisenews24.it ricorda che ad Agnone, il rione Maiella chiude i tre giorni di festeggiamenti in onore della Madonna della Libera con la solenne processione, spettacoli pirotecnici e una rassegna teatrale sotto le stelle. A Roccavivara, il suggestivo Santuario di Santa Maria di Canneto accoglie fedeli e visitatori per la Festa della Madonna di Canneto, tra messe solenni, processioni, musica sacra e mercatini locali.
GLI EVENTI DELL’8 SETTEMBRE
Festeggiamenti in onore della “Madonna della Libera” ad Agnone.
Festività della Madonna di Canneto a Roccavivara.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
