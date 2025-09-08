Festeggiamenti in onore della “Madonna della Libera” ad Agnone; Festività della Madonna di Canneto a Roccavivara

REGIONE – Oggi, lunedì 8 settembre, il Molise si veste di spiritualità e festa con due eventi profondamente radicati nella cultura locale. Molisenews24.it ricorda che ad Agnone, il rione Maiella chiude i tre giorni di festeggiamenti in onore della Madonna della Libera con la solenne processione, spettacoli pirotecnici e una rassegna teatrale sotto le stelle. A Roccavivara, il suggestivo Santuario di Santa Maria di Canneto accoglie fedeli e visitatori per la Festa della Madonna di Canneto, tra messe solenni, processioni, musica sacra e mercatini locali.

GLI EVENTI DELL’8 SETTEMBRE

Festeggiamenti in onore della “Madonna della Libera” ad Agnone.

Festività della Madonna di Canneto a Roccavivara.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

9 settembre

Presentazione libro “La grammatica del vento” di Antonella Sozio presso la Biblioteca Comunale di Isernia.

10 settembre

CandleLife, concerti solidali a lume di candela al hiostro di Palazzo San Francesco a Isernia.

Rassegna teatrale “Diciamogli sempre di sì” in Piazzetta Sanfelice ad Isernia.

11 settembre

Presentazione del libro “Molise al femminile. Biografie e storia” di Rita Fratolillo e Barbara Bertolini presso la Biblioteca Comunale di isernia.

Conferenza di Franco Avicolli “La guerra e la pace nell’opera di Lev Tolstoj” alla Villa Comunale di Isernia

Rassegna teatrale “Diciamogli sempre di sì” in Piazzetta Sanfelice ad Isernia.

52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di isernia.

1 The Fuzzy Dice live e Ferrazzano.

Capolinea 2025 “Guerra e Pace” con Moni Ovadia in Piazza Sanfelice a Isernia.

Festival dell’Accademia Tetracordo, XXII edizione Premio Giuseppe Pettine a Isernia.

Beer Fest Larino a Larino.

93^ Festa dell’Uva a Riccia

Festa della Madonna di Vallisbona a Roccasicura.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.