Eventi dell 9 luglio in Molise: mostre, Art Nouveau Week, Busso Folk Festival e incontri culturali tra Campobasso, Termoli e Ripamolisani

REGIONE – Nella giornata del 9 luglio il Molise offre una giornata ricca di appuntamenti tra mostre d’arte, festival musicali e incontri culturali che animano borghi e città. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni dedicate al Liberty e alle tradizioni tessili alle rassegne folk, passando per presentazioni di libri e progetti di inclusione, il territorio propone un calendario variegato che unisce cultura, creatività e partecipazione. Una giornata ideale per scoprire il Molise attraverso arte, musica e letture.

GLI EVENTI DEL 9 LUGLIO