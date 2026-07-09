Eventi dell 9 luglio in Molise: mostre, Art Nouveau Week, Busso Folk Festival e incontri culturali tra Campobasso, Termoli e Ripamolisani
REGIONE – Nella giornata del 9 luglio il Molise offre una giornata ricca di appuntamenti tra mostre d’arte, festival musicali e incontri culturali che animano borghi e città. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni dedicate al Liberty e alle tradizioni tessili alle rassegne folk, passando per presentazioni di libri e progetti di inclusione, il territorio propone un calendario variegato che unisce cultura, creatività e partecipazione. Una giornata ideale per scoprire il Molise attraverso arte, musica e letture.
- Sagre Luglio 2026 in Molise
- Concerti estate 2026 in Molise: cantanti e date
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
GLI EVENTI DEL 9 LUGLIO
Mostre d’arte
“I merletti a tombolo di Tavenna: arte, identità e maestria” a Campobasso – Un’esposizione dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle antiche tradizioni tessili molisane, visitabile fino al 13 luglio (orario continuato 10-20)
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano: Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli : Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Art Nouveau Week 2026
Prosegue fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema centrale dell’edizione 2026 sarà il mare.
Musica e Festival
Busso Folk Festival
Entra nel vivo il festival dedicato alla musica popolare e alle tradizioni folkloristiche. Questa sera è atteso l’imperdibile concerto di Ilaria Bucci, tra i momenti più attesi della rassegna.
Cultura e Libri
Presentazioni al Palazzo Marchesale-Ripamolisani
Alle 18.30 primo appuntamento della rassegna Giovedì d’autore: Giuseppe Fratangelo presenta Per sempre giovani
Dona un libro per sognare – Casa Circondariale di Campobasso
A partire dalle 15:30 si svolge la giornata conclusiva del progetto di inclusione “Leggere per incontrarsi, leggere per includere”, promosso dall’Università del Molise. In programma reading a cura degli studenti e la consegna di nuovi volumi alla biblioteca dell’istituto.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
Alle 21.30 a Castello Norante a Campomarino presentazione del libro Versi d’Amare di Marilù Dell’Aquila
Busso Folk in Festival (Busso): Giornata dedicata alla musica e alle tradizioni folkloristiche internazionali, con laboratori a tema (tra cui uno sulla pizzica) e spettacoli dal vivo.
Festa di Sant’Alessandro a Montagano – Inizio dei festeggiamenti patronali tradizionali in onore del Santo Patrono del paese.
11 luglio
“Un Piano per Sepino” – Sepino / Altilia Nella cornice unica del Teatro Romano di Sepino-Altilia si apre la quarta edizione del festival pianistico Un Piano per Sepino. La serata inaugurale, “Da Morricone a Piovani – Musica dal Grande Schermo”, propone un viaggio nelle più celebri colonne sonore del cinema italiano, eseguite dall’Orchestra da Camera Fiorentina. In programma brani di Morricone, Piovani, Rota e Bacalov.
“Rocka in Musica” – Roccamandolfi Seconda e ultima serata per la XXVII edizione di Rocka in Musica, storico festival dedicato alla musica alternativa e al rock indipendente. L’evento, ospitato nel Parco della Trainara, propone concerti live, stand enogastronomici e birre artigianali.
Ultima giornata di Busso in Folk Festival
17 luglio
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorni
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso