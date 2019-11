Quali sono i principali eventi in Molise nel mese Dicembre 2019? La N’Docciata ad Agnone e i concerti di PFM e Rosana Casale

Cosa fare in Molise nel mese di Dicembre 2019? Cominciamo sunito con la N’Docciata ad Agnone. Domenica 8, intorno alle 18.00, al rintoccare delle campane della Chiesa di Sant’Antonio, si darà il via alla scenografica sfilata di fiamme e scintille, che trasformerà il corso principale della cittadina altomolisana in un emozionante fiume di fuoco. Gli ‘ndocciatori, provenienti dalle cinque contrade di Agnone (Capammonde e Capabballe, Colle Sente, Guastra, Sant’Onofrio, San Quirico), sono pronti a stupire i tanti visitatori che arriveranno, portando sulle spalle grandi ‘ndocce infuocate, per compiere, ancora una volta, un rituale ancestrale,

Venerdì 6 per la prima volta in piazza Vittorio Veneto, a Termoli, sarà allestito il mercatino di natale. Con le suggestive casette natalizie che esporranno articoli natalizi, presepi artigianali, idee da regalo, musica a tema, ma per la gioia di tantissimi bambini la casa di Babbo Natale. Sabato 7 a Capracotta tradizionale accensione del Presepe e dell’albero in piazza: la novità di quest’anno consiste nel sottofonso musicale portato dai Novamusa. Restando in tema natalizio, aprirà i battenti sabato 7 dicembre 2019 alle ore 17.00 e resterà aperta fino al 6 gennaio 2020 al Museo dei Misteri di Campobasso in via Trento 3, la Mostra ” Presepi &Tradizioni ” di Giovanni Teberino.

Passiamo agli eventi musicali. Domenica 1 all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia Black Sabbath Legend, live heavyrock. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Isernia e avrà una finalità benefica giacché il ricavato è destinato all’acquisto di defibrillatori per i ragazzi scout. Venerdì 21 al Teatro Savoia di Campobasso serata con la Premiata Forneria Marconi in “De Andrè Anniversary”, il live incentrato sulle canzoni del cantautore genovese.Dopo i successi della stagione passata, la PFM ritorna a suonare e cantare le canzoni di Fabrizio De Andrè. Venerdì 28 Rosanna Casale sarà sempre al Teatro Savoia di Campobasso per annunciare il suo nuovo tour dedicato al racconto della sua vita in musica. Un viaggio lungo più di trent’anni che racconterà attraverso le canzoni che hanno segnato la sua carriera.

«Cafè Vincent… i colori di un’epoca» è il titolo della commedia musicale in programma il 14 e il 15 dicembre all’auditorium Unità d’Italia. Si tratta d’una pièce teatrale sull’opera del pittore olandese Vincent Van Gogh, raccontata attraverso l’intensa corrispondenza epistolare con il fratello Theo.

