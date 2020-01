Eventi Molise Febbraio 2020: Campobasso, Isernia, Termoli, Tufara

Quali sono i principali appuntamenti in Molise nel mese Febbraio 2020? Spettacoli teatrali, eventi legati a Carnevale e a San Biagio

Domenica 2 a partire dalle ore 18 Francesca Reggiani e Massimo Olcese saranno, invece, i protagonisti al Teatro del loto a Campobasso di Souvenir di Stephen Temperlay. Una commedia irresistibile in equilibrio fra talento e passione: non è importante che l’arte corrisponda a rigidi canoni classici, la passione, se brutalmente sincera, trasforma in capolavoro anche una disastrosa esibizione. Un sogno che diventa realtà. Alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso concerto del Banco di Mutuo Soccorso. Si potranno ascoltare i brani tratti dall’ultimo album “Transiberiana”, il riflesso di tutta la carriera della band e di ciò che è al giorno d’oggi, l’altra faccia di una storia che continua e fa proprio il tempo nuovo. Il live sarà anche l’occasione per riascoltare le composizioni più famose el Banco, quelle che hanno reso il gruppo uno dei punti di riferimento del rock progressivo internazionale.

La mattina di lunedì 3, in occasione della ricorrenza di San Biagio, protettore della gola, a San Martino in Pensilis, secondo un antico rituale, tre cavalieri chiamano a raccolta gli altri cavalieri e i cittadini per recarsi al sagrato della Chiesa per la benedizione e per ritirare un Crocifisso. Poi si dirigono alla Piana di San Biase, a 7 Km dal paese, dove un tempo vi era la Chiesetta in onore di San Biagio; lì fanno dei giri attorno al luogo dove sorgeva la quercia e la pietra del Santo. Si ritorna quindi in paese. Una volta tornati, i cavalieri fanno un giro attorno alla Santissima Trinità, recitando le preghiere. Nel pomeriggio viene celebrata la Messa con la benedizione della gola. a Jelsi, invece, i fedeli si recano in chiesa per partecipare alla Santa Messa e ricevere dal sacerdote l’unzione della gola con l’olio santo; successivamente vengono benedetti e distribuiti ai presenti i “peccellati”, grosse ciambelle fatte con farina di grano tenero. Questo’alimento viene distribuito ai fedeli che lo mangiano al fine di ottenere l’aiuto del Santo contro i mali della gola

Sabato 8 e domenica 9 al Teatro Savoia di Campobasso va in scena Famiglia di Valentina Esposito, fondatrice della factory Fort Apache Cinema Teatro, un progetto teatrale rivolto a detenuti ed ex detenuti per il loro inserimento nel sistema spettacolo. Sul palco Marcello Fonte.

A Termoli in provincia di Campobasso, nei giorni dal 10 al 16 Febbraio, si svolge la nuova edizione di Molise in Fiera: proposte di artigianato, commercio, enogastronomia e tempo libero

Domenica 23 e lunedì 24 Teatro del loto a Campobasso va in scena E pensare che ero partito cosi bene. Flavio Bucci racconta e si racconta fuori dai denti: la sua vita, la sua carriera, i successi e le defaillances, aneddoti e riflessioni filosofiche, citazioni dei suoi lavori e di quelli degli altri, consuetudini, vizi privati e pubbliche virtù dello spettacolo italiano e non, ritratti di personaggi celebri, la politica e l’impegno, per disegnare un percorso e un periodo storico e artistico poco lontano nel tempo, ma molto distante da noi, tutto con la proverbiale spregiudicatezza del grande attore.

E veniamo agli eventi legati al Carnevale. Tutti i giorni, a Cercepiccola, si può assistere al Gioco della Pezzotta. I partecipanti, rigorosamente di sesso maschile, si dividono in due squadre, ciascuna delle quali fa rotolare una forma di formaggio pecorino, legata ad uno spago, lungo un percorso prestabilito; vince quella che riesce ad arrivare per prima al traguardo. Sfilate di carri allegorici, spesso a tema fiabesco o di satira politica o televisiva, si svolgono un po’ ovunque (a Termoli, Montenero di Bisaccia, Portocannone, Montefalcone del Sannio, Matrice, Ripalimosani e Colletorto, Larino) e sono accompagnate da musiche e balli. A Tufara, il martedì grasso, invece, si rinnova la tradizione della “Mascherata del diavolo”, uno dei riti più fascinosi della Regione. A Casalciprano, in provincia di Campobasso, l’ultimo giorno di carnevale gli abitanti realizzano un fantoccio che viene posto su di un tavolaccio e portato in corteo. Suonatori di organetto, fisarmonica, tamburo e chitarra rendono il tutto più vivace e colorato.Alle spalle del fantoccio, persone mascherate piangono la morte del Carnevale. Giunti in piazza, viene celebrato il funerale e quindi il fantoccio viene bruciato. Mentre arde, i covenuti improvvisano balli ed a tutti distribuite le frittelle locali.

