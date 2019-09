Quali sono i principali eventi in Molise nel mese Ottobre 2019? Fiera di ottobre a Larino, mostre e mercatini di antiquariato

Cosa fare in Molise nel mese di Ottobre 2019? Ultimi giorni (chiude il 6) per gli amanti dell’arte per poter visitare la mostra Tony Vaccaro. “Scatti di una vita – Shots of a life”, esposta nelle sale del Palazzo GIL a Campobasso. La mostra espone 100 fotografie che abbracciano la vita e l’attività professionale di Tony Vaccaro, con particolare riferimento alla sua collaborazione come fotoreporter con i grandi magazine americani come Time, Life, Look, Flair, Sport Illustrated ed una breve introduzione con gli scatti eseguiti nel corso della sua partecipazione al secondo conflitto mondiale con l’esercito americano, alla ricostruzione in Europa e in Italia, fino alla tragedia dell’11 settembre 2001 a New York.

Sabato 5 alla Libreria Fahrenheit di Termoli Orlando Ionata presenta il suo primo romanzo, dal titolo Le lacrime del silenzio. John Carry è un raccoglitore di cotone che insieme a tanti altri disperati vive nella California degli anni ’30, nel pieno della crisi economica più feroce che abbia mai colpito gli Stati Uniti. Un uomo buono, un gigante di colore abituato a vivere da sempre negli spazi aperti della campagna, che un mattino di settembre viene trovato accanto al corpo esanime del signor Tramp, proprietario della fattoria presso cui lavora. I sospetti ricadono inevitabilmente su di lui, che viene arrestato e rinchiuso nel braccio della morte in attesa del processo. Ma cosa si cela davvero dietro alla morte del signor Tramp? Una catena di violenze, delitti e colpi di scena disegnerà il difficile percorso verso la verità.

Da mercoledì 9 a domenica 13, a Larino torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Ottobre, giunta alla sua 277esima edizione. Per il secondo anno la manifestazione si svolgerà presso il polo fieristico, sito in Contrada Monte Arcano. Cinque giorni durante i quali sarà dato spazio all’esposizione di mezzi agricoli, a eventi enogastronomici, ala musica e alla cultura e anche a laboratori dedicati alla degustazione e preparazione di prodotti tipici del territorio con particolare riferimento all’arte della panificazione e della decorazione dolci.

Come avviene di consueto la prima domenica del mese, il giorno 6 a Campobasso, nella piazza del municipio, si terrà il mercatino del collezionismo e piccolo antiquariato denominato Fierr Viecchie. Reatndo in tema di mercatini, empre a Campobasso, domenica 13, in piazza della Prefettura, torna Antiche storie, il mercato dell’antiquariato, del modernariato, dell’artigianato e delle manifatture artistiche Campobasso. A Termoli, invece, domenica 27 appuntamento con Vecchi tempi.

