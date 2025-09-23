Lega Molise condanna i disordini pro-Palestina, sostegno alla Polizia

Dopo gli scontri alla manifestazione pro-Palestina, la Lega Molise esprime solidarietà alle Forze dell’Ordine e chiede tolleranza zero contro la violenta

MOLISE – Il Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Molise esprime la più ferma condanna per i gravi episodi di violenza che si sono verificati nel corso della manifestazione pro-Palestina. Ecco quanto riporta la nota del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione – Lega Molise.

“Quanto accaduto è inaccettabile: la violenza non può mai essere giustificata, né tollerata, tanto meno quando viene esercitata contro uomini e donne in divisa che ogni giorno garantiscono la sicurezza di tutti noi.

Il diritto a manifestare è sacrosanto e tutelato dalla nostra Costituzione, ma deve essere esercitato in maniera pacifica e nel rispetto della legge.

Le scene di guerriglia urbana viste nelle scorse ore rappresentano un attacco diretto non solo alle Forze dell’Ordine, ma anche alla sicurezza dei cittadini onesti che hanno partecipato in modo civile e pacifico.

Scontri di questa natura mettono a repentaglio non solo l’incolumità degli agenti, ma anche quella dei manifestanti stessi, creando un clima di paura e tensione che nulla ha a che vedere con la libertà di espressione.

A farne le spese, ancora una volta, sono stati gli agenti di Polizia impegnati a garantire l’ordine pubblico, ai quali va il nostro profondo ringraziamento e la più sentita solidarietà.

Esprimiamo inoltre i nostri auguri di pronta guarigione agli agenti rimasti feriti: la loro professionalità e il loro impegno sono un baluardo a difesa della legalità e della democrazia.

Chi ha scelto la via della violenza dovrà risponderne davanti alla legge. Non ci può essere alcuna ambiguità: serve tolleranza zero verso chi infanga il diritto di manifestare e semina caos nelle nostre città.

È necessario prevedere pene severe e certe per chi aggredisce rappresentanti dello Stato e mette a rischio la sicurezza collettiva. La Lega, da sempre, è al fianco delle Forze dell’Ordine e continuerà a battersi per una giustizia che tuteli chi rispetta le regole e punisca chi le calpesta”.