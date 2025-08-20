Festa in onore della Madonna del Colle a Fossalto, Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo. Mostre a Montagano e a Bonefro

REGIONE – Anche oggi, mercoledì 20 agosto, giornata ricca di appuntamenti in Molise, Molisenews24.it ricorda che si chiude a Montagano la mostra dedicata a Fernando Caterina, mentre a Bonefro prosegue fino al 31 agosto l’esposizione fotografica “Ritorno in Molise”. Tra gli appuntamenti del giorno: un suggestivo concerto per organo ottocentesco ad Agnone, la festa della Madonna del Colle a Fossalto e la tradizionale Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.

MOSTRE

Ultimo giorno a Montagano della mostra dedicata a Fernando Caterina.

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 20 AGOSTO

Concerto per Organo XIX Secolo alla Chiesa di San Marco di Agnone.

Festa in onore della Madonna del Colle a Fossalto-Contrada Campofreddo.

Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

Silent Night a Montorio dei Frentani.

Simona Quaranta in concerto a Santa Croce di Magliano.

Tra le mura e i sapori. Il vino e l’olio: cultura, territorio e gusto alla Fortezza Longobarda di Tufara.

Queen e Dante sotto le stelle a Civita di Bojano

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.

I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.

23 agosto

Ghali in concerto a Campobasso.

Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

26 agosto

Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

1 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).