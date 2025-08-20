Festa in onore della Madonna del Colle a Fossalto, Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo. Mostre a Montagano e a Bonefro
REGIONE – Anche oggi, mercoledì 20 agosto, giornata ricca di appuntamenti in Molise, Molisenews24.it ricorda che si chiude a Montagano la mostra dedicata a Fernando Caterina, mentre a Bonefro prosegue fino al 31 agosto l’esposizione fotografica “Ritorno in Molise”. Tra gli appuntamenti del giorno: un suggestivo concerto per organo ottocentesco ad Agnone, la festa della Madonna del Colle a Fossalto e la tradizionale Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.
MOSTRE
Ultimo giorno a Montagano della mostra dedicata a Fernando Caterina.
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 20 AGOSTO
Concerto per Organo XIX Secolo alla Chiesa di San Marco di Agnone.
Festa in onore della Madonna del Colle a Fossalto-Contrada Campofreddo.
Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
Silent Night a Montorio dei Frentani.
Simona Quaranta in concerto a Santa Croce di Magliano.
Tra le mura e i sapori. Il vino e l’olio: cultura, territorio e gusto alla Fortezza Longobarda di Tufara.
Queen e Dante sotto le stelle a Civita di Bojano
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.
I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.
23 agosto
Ghali in concerto a Campobasso.
Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
26 agosto
Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.
1 settembre
Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).