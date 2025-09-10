Unimol, emanato il bando per ‘Tutor alla pari’

CAMPOBASSO – L’Università del Molise propone anche per l’anno accademico 2025-2026 il bando ‘Tutor alla pari’, iniziativa finalizzata ad attività di tutorato in favore di studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento.
Il servizio consiste in una attività di supporto individuale con l’obiettivo prioritario di ridurre gli ostacoli che, per le peculiari condizioni, potrebbero incontrare nella loro vita universitaria e nella realizzazione del percorso formativo prescelto gli studenti che frequentano l’ateneo molisano.
L’incarico di ‘Tutor alla pari’ prevede anche un compenso di 9 euro per ogni ora di attività effettuata durante l’anno e, su richiesta, anche il riconoscimento di 3 cfu. La scadenza del bando è fissata alle 12 del prossimo 16 ottobre.