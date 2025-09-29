Unimol intitola aula e museo a Giovanni Capobianco

CAMPOBASSO – Un’aula del dipartimento di Bioscienze e territorio dell’Università del Molise sarà intitolata a Giovanni Capobianco, accademico scomparso lo scorso luglio. Figura centrale del dipartimento, “ha dedicato con instancabile impegno, passione e competenza, la sua vita all’insegnamento e alla ricerca, contribuendo in modo rilevante alla crescita dell’Università del Molise e alla sua valorizzazione scientifica nazionale e internazionale”.

Così lo ricordano i colleghi. La cerimonia si terrà il prossimo 1° ottobre, alle ore 10, nella sede Unimol di Pesche, in provincia di Isernia. Nell’aula intitolata al docente verrà allestito il ‘Museo delle macchine del calcolo’ dedicato alla conservazione e valorizzazione di strumenti e testimonianze sulla storia del calcolo e dell’informatica.