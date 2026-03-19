Mostre fotografiche, rassegne artistiche, tradizioni di San Giuseppe e appuntamenti culturali tra Campobasso, Termoli e Isernia
REGIONE – La giornata di oggi, giovedì 19 marzo, si apre con un ricco programma di appuntamenti culturali e tradizionali che animano il Molise tra mostre fotografiche, rassegne artistiche e celebrazioni popolari. Molisenews24.it ricorda che dalle esposizioni dedicate alla memoria e alla materia, passando per i festival che raccontano il territorio attraverso l’obiettivo, fino alle antiche devozioni legate a San Giuseppe, il calendario offre un mosaico di iniziative che intrecciano arte, identità e partecipazione. Accanto agli eventi in presenza, trova spazio anche un incontro online dedicato all’educazione finanziaria, segno di un’offerta sempre più diversificata e attenta ai bisogni del pubblico.
MOSTRE
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 20 marzo al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
GLI ALTRI EVENTI DEL19 MARZO
Termoli celebra San Giuseppe: tornano “I Vetäre de San Giuséppe
Pietracatella celebra San Giuseppe: torna la “devozion”
Webinar gratuito di Poste Italiane dedicato a “Il risparmio e gli investimenti”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
20 marzo
Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.
Incontro con Omar Pedrini a Ferrazzano
All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”
21 marzo
Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.
A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio
Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda va in scena la commedia “Alfredo lu fregne“
All’Auditorium d’Itaia di Isernia tributo alla musica di Luciano Ligabue
22 marzo
Giornate FAI di Primavera
Il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso celebra il 138° anniversario delle Apparizioni del 1888
XV edizione della Via Crucis alla Parrocchia di San Giovanni a Campobasso
Liga Experience a Campobasso: tributo a Ligabue al Teatro Savoia
25 marzo
A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”
28 marzo
Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù.
Associa Crucis
29 marzo
Caccia alle uova a Monacilioni
Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia
11 aprile
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
23 aprile
Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto