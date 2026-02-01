Mostre, cinema, teatro e ingressi gratuiti nei musei: il Molise offre un ricco programma di appuntamenti tra Campobasso e Isernia

REGIONE – Oggi. domenica 1 febbraio, il Molise si presenta con un’agenda ricca di appuntamenti che intrecciano arte, storia, cinema e teatro, trasformandolo un piccolo viaggio culturale diffuso.

Molisenews24.it ricorda che Campobasso e Isernia diventano il cuore pulsante di una serie di iniziative che invitano a scoprire luoghi, linguaggi e storie diverse: dalle mostre fotografiche che raccontano l’America degli anni ’40 alle esposizioni d’arte contemporanea, fino ai grandi omaggi all’Impressionismo.

Accanto alle esposizioni, tornano anche gli ingressi gratuiti nei siti statali, un’occasione perfetta per esplorare musei e aree archeologiche del territorio con visite guidate e approfondimenti speciali. E per chi preferisce il buio della sala, Campobasso propone una doppia proiezione d’autore, mentre Isernia accoglie sul palco Stefano Fresi con il suo nuovo spettacolo.

MOSTRE

Ultimo giorno (orario 18-20), al Circolo Sannitico di Campobasso, per la mostra fotografica dedicata a Toni Frissell e ai Tuskegee Airmen

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 1 FEBBRAIO

ingresso gratuito in molti siti statali. In alcuni di questi sono previste visite guidate speciali: Campobasso Museo Sannitico.; Isernia Museo Nazionale del Paleolitico (visite con approfondimento didattico dalle 10:00 alle 13:00); Venafro Museo Nazionale di Castello Pandone e Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache (approfondimenti didattic; Sepino Parco Archeologico di Altilia e Museo della Città e del Territorio; Civitacampomarano Castello di Civitacampomarano; Castel San Vincenzo Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno (visite guidate ore 10:00-13:00).

Alle 17 e alle 19 all’Alphaville di Campobasso proiezione di La villa portoghese

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

2 febbraio

Alle 19 e alle 21 all’Alphaville di Campobasso proiezione di La villa portoghese

3 febbraio

Alle ore 17, la Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Corso Fratelli Brigida 88 ospiterà la presentazione del libro “Un italiano a Praga, cronache e storie” di Enzo Mancini.

Alle 19 all’Alphaville di Campobasso proiezione di La villa portoghese (in lingua originale)

5 febbraio

Dire Straits over Gold in concerto a Campobasso

14 febbraio

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Carnevale a Ripamolisani

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

15 febbraio

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli