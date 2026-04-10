Ultimo giorno per la Reliquia di Santa Bernadette e mostre a Campobasso, Termoli, Isernia e Mafalda, presentazioni, proiezioni e teatro

REGIONE – Oggi, venerdì 10 aprile, una giornata densa di appuntamenti culturali accompagna il Molise tra mostre, incontri e spettacoli che animano il territorio da Campobasso a Termoli, passando per Isernia e Larino. Molisenews24.it ricorda che oggi è anche l’ultimo giorno per visitare la Reliquia di Santa Bernadette, in tappa nell’Arcidiocesi di Campobasso–Boiano, mentre proseguono le numerose esposizioni fotografiche e artistiche che scandiscono questo aprile: da Mafalda al Castello Svevo di Termoli, da Isernia all’atrio della Provincia, fino alle sale dell’Unimol. Nel pomeriggio e in serata, presentazioni di libri, proiezioni e teatro completano un calendario ricco e variegato, capace di offrire proposte per ogni interesse.

MOSTRE

Ultimo giorno per visitare la Reliquia di Santa Bernadette farà tappa nell’Arcidiocesi di Campobasso–Boiano

Fino al 12 aprile 2026 Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, ospita la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”

Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 10 APRILE

Al Palazzo Gil di Campobasso la presentazione del saggio di Luciana Petrocelli su immaginazione e filosofia di Spinoza

Alle 16:30 nella sala conferenze dell’Ordine dei Commercialisti di Isernia, presentazione del nuovo libro di Charles Papa “La taverna del vicolo sbagliato”

Alle 17.30 presso la Sala freda del Palazzo Ducale di Larino presentazione del libro “I Gonzaga, Signori di Campobasso”

Alle 19 all’Auditorium Giovannetti di Larino proiezione di “Il tempo che ci vuole”

Alle 21 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “I mille amori cantati di Partenope”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

Alle 21 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “I mille amori cantati di Partenope”

12 aprile

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

13 aprile

Al Circolo Sannitico di Campobasso Simonetta Tassinari inaugura l’anteprima di Ti racconto un libro 2026 con “La sublime arte del disordine

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”

19 aprile

Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli