MOSTRE

Fino al 15 gennaio 2023 si svolgerà a Frosolone presso Villa Artemide, sede dell’Esposizione Permanente Internazionale del Coltello d’Arte e parte del ciclo Teseide, la mostra in omaggio a Giovanni Cinelli

Fino al 29 gennaio 2023 Renato Leotta è protagonista al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli della mostra personale La soglia (poesia, poesia, poesia).

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 10 GENNAIO

Proseguono gli appuntamenti del programma degli appuntamenti realizzato dal Comune di Campobasso per “Gennaio in Città”. Oggi, alle 18, al Circolo Sannitico, presentazione della pubblicazione “Archeologia del paesaggio nel Molise interno” nella collana “Aree interne” – Edizioni di Macchiamara 2022, a cura della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 gennaio

Alla Sala Alphaville di Campobasso, in via Muricchio, presentazione del cortometraggio “Cambia il tuo destino”, replicato tre volte nei seguenti orari: 17.30 – 19.00 – 20.30. La partecipazione alle proiezioni è gratuita, ma è necessario prenotare inviando una email alla casella di posta elettronica segreteria@incasproduzioni.it.

13 gennaio

Alle ore 10.00 a.m., presso lo storico teatro “Savoia” di Campobasso, il gruppo teatrale composto da Avvocati del Foro di Campobasso porta in scena, anche per le scuole del Capoluogo, lo spettacolo teatrale dal titolo “Processo alle favole”.

14 gennaio

Escursione al tramonto: trekking alla Big Bench Macchia d’Isernia n 250 con pic-nic alla brace – h 17.00, Macchia (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione in quad: avventura in abetaia – h 10.00-15.00, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

15 gennaio

Trekking del Brigante: passeggiata tra borgo e natura con degustazione – h 10.00, Roccamandolfi (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione in quad: avventura in abetaia – h 10.00-15.00 , Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

16 gennaio

Alle ore 10.00 a.m., presso lo storico teatro “Savoia” di Campobasso, il gruppo teatrale composto da Avvocati del Foro di Campobasso porta in scena, anche per le scuole del Capoluogo, lo spettacolo teatrale dal titolo “Processo alle favole”.

23 gennaio

Alle ore 10.00 a.m., presso lo storico teatro “Savoia” di Campobasso, il gruppo teatrale composto da Avvocati del Foro di Campobasso porta in scena, anche per le scuole del Capoluogo, lo spettacolo teatrale dal titolo “Processo alle favole”.