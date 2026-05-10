Mostre, tradizioni, feste patronali, teatro, e musica live in piazza. Tutti gli appuntamenti del 10 maggio 2026 in Molise

REGIONE -La giornata del 10 maggio in Molise si muove tra tradizioni antiche, teatro, musica e appuntamenti culturali che raccontano l’identità dei borghi e del capoluogo. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso prosegue la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura, mentre nei paesi si accendono riti primaverili, feste patronali e momenti di comunità. Dalle pedalate di Bicincittà alle celebrazioni di Santa Lucia, dai palchi teatrali alle piazze animate dalla musica, la giornata offre un mosaico di iniziative che intrecciano memoria, territorio e partecipazione. Un calendario ricco, che attraversa la regione dal capoluogo ai centri più piccoli, restituendo l’immagine di un Molise vivo e in movimento.

MOSTRE

Fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso.

GLI ALTRI EVENTI DEL10 MAGGIO

Tradizioni e Borghi

Fossalto – “Radici che si incontrano”: Nel pomeriggio (dalle ore 16:00), il borgo ospita il 1° Gemellaggio delle Tradizioni Molisane della Primavera. È un’ottima occasione per scoprire i riti legati alla rinascita della natura e al folklore locale.

Campobasso – “Bicincittà”: Si svolge oggi la storica manifestazione ciclistica non competitiva che attraversa le strade del capoluogo, ideale per famiglie e appassionati di sport all’aria aperta.

Macchiagodena: Continuano i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, con celebrazioni religiose e momenti di aggregazione in centro.

Ripamolisani – dalle 17 Festa della Sacra Sindone

Teatro

Guglionesi – Alle 18 al Teatro Fulvio la Compagnia La Bottega dell’Attore porta in scena “Eclissi di maggio”

Campobasso – Alle 18.30 al Teatro Savoia va in scena la commedia “Filomena Marturano”

Ferrazzano – Alle 18.30 al Teatro del Loto in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

Musica

Fossalto – Alle 21,30 Majamme live in Piazza Roma

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 maggio

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 maggio

Festa della frittata a Montaquila

24 maggio

Festa della frittata a Montaquila

7 giugno

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli