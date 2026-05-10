Mostre, tradizioni, feste patronali, teatro, e musica live in piazza. Tutti gli appuntamenti del 10 maggio 2026 in Molise
REGIONE -La giornata del 10 maggio in Molise si muove tra tradizioni antiche, teatro, musica e appuntamenti culturali che raccontano l’identità dei borghi e del capoluogo. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso prosegue la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura, mentre nei paesi si accendono riti primaverili, feste patronali e momenti di comunità. Dalle pedalate di Bicincittà alle celebrazioni di Santa Lucia, dai palchi teatrali alle piazze animate dalla musica, la giornata offre un mosaico di iniziative che intrecciano memoria, territorio e partecipazione. Un calendario ricco, che attraversa la regione dal capoluogo ai centri più piccoli, restituendo l’immagine di un Molise vivo e in movimento.
MOSTRE
Fino al 20 maggio la mostra nazionale “Made in Italy – Impresa al Femminile” alla Fondazione Molise Cultura di Campobasso.
GLI ALTRI EVENTI DEL10 MAGGIO
Tradizioni e Borghi
Fossalto – “Radici che si incontrano”: Nel pomeriggio (dalle ore 16:00), il borgo ospita il 1° Gemellaggio delle Tradizioni Molisane della Primavera. È un’ottima occasione per scoprire i riti legati alla rinascita della natura e al folklore locale.
Campobasso – “Bicincittà”: Si svolge oggi la storica manifestazione ciclistica non competitiva che attraversa le strade del capoluogo, ideale per famiglie e appassionati di sport all’aria aperta.
Macchiagodena: Continuano i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, con celebrazioni religiose e momenti di aggregazione in centro.
Ripamolisani – dalle 17 Festa della Sacra Sindone
Teatro
Guglionesi – Alle 18 al Teatro Fulvio la Compagnia La Bottega dell’Attore porta in scena “Eclissi di maggio”
Campobasso – Alle 18.30 al Teatro Savoia va in scena la commedia “Filomena Marturano”
Ferrazzano – Alle 18.30 al Teatro del Loto in scena “Giuda…analisi di un tradimento”
Musica
Fossalto – Alle 21,30 Majamme live in Piazza Roma
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
11 maggio
Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Giuda…analisi di un tradimento”
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 maggio
Festa della frittata a Montaquila
24 maggio
Festa della frittata a Montaquila
7 giugno
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto