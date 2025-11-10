Mostre a Campobasso e Termoli, e un webinar gratuito sull’evoluzione digitale tra social e intelligenza artificiale
REGIONE – Anche oggi, lunedì 10 novembre, il Molise offre un ricco ventaglio di appuntamenti culturali e formativi. Molisenews24.it ricorda che a Campobasso, negli spazi del Palazzo GIL, prosegue la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, omaggio al grande artista molisano nel centenario della nascita. A Termoli, il MACTE ospita “Scollamenti: La collezione in circolo”, un percorso curatoriale firmato da Caterina Riva. Da segnalare anche, alle ore 11:00, il webinar gratuito di Educazione Digitale “Il web dai social all’intelligenza artificiale”, occasione utile per riflettere sull’evoluzione del mondo digitale.
MOSTRE
Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
GLI ALTRI EVENTI DEL 10 NOVEMBRE
Alle ore 11:00 il webinar gratuito di Educazione Digitale dal titolo “Il web dai social all’intelligenza artificiale”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
14 novembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia in scena “Il fu Mattia Pascal“.
15 novembre
San Martino nelle Vecchie Cantine a Civitanova del Sannio.
Maurizio Santilli porta all’Ex-Gil di Campobasso lo spettacolo “Da Copacabana a Capodichino”.
All’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli prende il via la rassegna di teatro amatoriale.
16 novembre
Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.
22 novembre
Cantine Campopetresi a Campodipietra.
23 novembre
Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.
Sagra della polenta a Macchiagodena.
27 novembre
Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).
29 novembre
Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.