Mostre a Campobasso, Carnevali storici, riti popolari e appuntamenti musicali e teatrali in tutta la regione

REGIONE – Il 14 febbraio in Molise si accende di cultura, tradizioni e spettacoli, offrendo appuntamenti che attraversano arte, musica, riti popolari e festeggiamenti di Carnevale. Molisenews24.it ricorda che Campobasso propone tre mostre di grande richiamo, dal reportage fotografico di I Grant You Refuge alla raffinata De Fabula narratur, fino all’omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL.

Accanto alle esposizioni, il territorio si anima con eventi dedicati all’amore, alle maschere e alla musica: dalle celebrazioni di Campobasso in love ai Carnevali storici di Larino, Duronia e Mirabello, fino al suggestivo rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno. La giornata si completa con concerti, spettacoli teatrali e appuntamenti culturali che coinvolgono l’intera regione, da Isernia a Termoli, da Gambatesa a Ferrazzano, in un San Valentino ricco di atmosfere e tradizioni.

MOSTRE

Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL14 FEBBRAIO

Campobasso in love (fino al 15 febbraio)

Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)

Mascherata 2026 a Ripamolisani

Torna a Termoli il Villaggio di Carnevale 2026 con animazione, spettacoli, laboratori e il Gran Galà finale in Piazza

Festa di Carnevale a Duronia

Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia

Alle 18.30 “Cuore e Canto”, storie di canti popolari presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Campobasso

The Beatles legend al Teatro Savoia di Campobasso

All’Auditorio Donato Di Maria di Gambatesa in scena “Sci benedette sti badante”

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

15 febbraio

A Sant’Agapito arriva la arrivo la reliquia ex capillis di San Carlo Acutis

Sagra del raviolo scapolese a Scapoli

Festa di Carnevale a Gildone

Festa di Carnevale a Campodipietra

Festa di Carnevale a Portocannone

Carnevale di Borgata a Spinete

Festa di carnevale a Torella del Sannio

GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno

Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di San Giovanni in Galdo presentazione del libro “Moliseide”

“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”

Cinzia Leone in scena a Guglionesi con “Mamma… spostati!”

Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “Le città di pianura”

16 febbraio

Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “Le città di pianura”

17 febbraio

Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro

Ru Carnevale Sernia a Isernia

Carnevale di Tufara

19 febbraio

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso

21 febbraio

Torna la magia del Carnevale di Trivento

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli