Mostre a Campobasso, Carnevali storici, riti popolari e appuntamenti musicali e teatrali in tutta la regione
REGIONE – Il 14 febbraio in Molise si accende di cultura, tradizioni e spettacoli, offrendo appuntamenti che attraversano arte, musica, riti popolari e festeggiamenti di Carnevale. Molisenews24.it ricorda che Campobasso propone tre mostre di grande richiamo, dal reportage fotografico di I Grant You Refuge alla raffinata De Fabula narratur, fino all’omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL.
- Sagre di Febbraio 2026 in Molise: Campobasso e Isernia
- Carnevale 2026 in Molise: gli eventi in programma
Accanto alle esposizioni, il territorio si anima con eventi dedicati all’amore, alle maschere e alla musica: dalle celebrazioni di Campobasso in love ai Carnevali storici di Larino, Duronia e Mirabello, fino al suggestivo rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno. La giornata si completa con concerti, spettacoli teatrali e appuntamenti culturali che coinvolgono l’intera regione, da Isernia a Termoli, da Gambatesa a Ferrazzano, in un San Valentino ricco di atmosfere e tradizioni.
MOSTRE
Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL14 FEBBRAIO
Campobasso in love (fino al 15 febbraio)
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Mascherata 2026 a Ripamolisani
Torna a Termoli il Villaggio di Carnevale 2026 con animazione, spettacoli, laboratori e il Gran Galà finale in Piazza
Festa di Carnevale a Duronia
Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia
Alle 18.30 “Cuore e Canto”, storie di canti popolari presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Campobasso
The Beatles legend al Teatro Savoia di Campobasso
All’Auditorio Donato Di Maria di Gambatesa in scena “Sci benedette sti badante”
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
15 febbraio
A Sant’Agapito arriva la arrivo la reliquia ex capillis di San Carlo Acutis
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
Festa di Carnevale a Campodipietra
Festa di Carnevale a Portocannone
Carnevale di Borgata a Spinete
Festa di carnevale a Torella del Sannio
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di San Giovanni in Galdo presentazione del libro “Moliseide”
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”
Cinzia Leone in scena a Guglionesi con “Mamma… spostati!”
Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “Le città di pianura”
16 febbraio
Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “Le città di pianura”
17 febbraio
Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro
Ru Carnevale Sernia a Isernia
Carnevale di Tufara
19 febbraio
Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso
21 febbraio
Torna la magia del Carnevale di Trivento
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto
Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli